Развитию Бобруйска уделяется особое внимание - Заяц

1 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Развитию Бобруйска сейчас уделяется особое внимание. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

"Город растет, застраивается новый 7-й микрорайон. Здесь уже началось строительство детского садика с бассейном. Сдать объект планируем в этом году. В планах на 2021-2022 годы - строительство средней школы, которая тоже будет с бассейном. Примером для нее станет средняя школа №46 в Могилеве - современная, удобная и оборудованная по последнему слову техники", - рассказал Леонид Заяц.

В этом году после реконструкции начнет работать Бобруйская городская детская больница. Работы здесь подходят к концу: заканчивается внутренняя отделка помещений, идет благоустройство прилегающей территории. Обновленная больница рассчитана на 150 коек. На реконструкцию детской больницы затрачено Br10,8 млн. Финансировался проект из областного бюджета, был открыт благотворительный счет, оказана спонсорская помощь.

"Это важные объекты как для Бобруйска, так и всей области. Потому что комфорт, доступность основных социальных объектов, возможность жить в красоте и уюте - одна из составляющих качественной жизни. Ведь наши люди трудятся на благо области, а чтобы человек хорошо работал - ему нужно создать адекватные условия для жизни", - отметил председатель Могилевского облисполкома.-0-