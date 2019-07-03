Развлечения для детей, спортивные турниры и оупен-эйр - куда сходить в Минске 3 июля

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего около 80 праздничных мероприятий различного уровня - республиканских, общегородских, районных - пройдут в Минске в День Независимости, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Планируются праздничные концерты с участием коллективов художественной самодеятельности, эстрадных исполнителей и лучших детских творческих коллективов, спортивные соревнования, выставки декоративно-прикладного и народного творчества, праздничная торговля.

В центральной части города главной площадкой для гуляний станет территория у Дворца спорта. Там состоятся концертная программа, выставка-ярмарка мастеров народного творчества - уже с 11.00. Ярким элементом станет международный турнир по силовому экстриму Minsk Strong Battle, который стартует в 13.00. Еще одним местом притяжения станет Троицкое предместье.

На территории Верхнего города с 11.00 также планируются выступления творческих коллективов, мастеров искусств, программа будет посвящена 75-летию освобождения Беларуси.

Киноманы и все желающие смогут посетить тематические видеопоказы документальных фильмов в фойе кинотеатров сети "КиноМинска". На динамических дисплеях покажут "Фильм о Республике Беларусь", "Площадь Победы", "Обелиски. Курган Славы", "Отзвук минувшей войны".

Развлечения и забавы, ориентированные на детей и семейный отдых, предлагает 3 июля Минский зоопарк, а Центральный ботанический сад приглашает на праздник роз.

В районах города мероприятия сконцентрированы в основном в парковых зонах. Например, в Советском районе праздничная концертно-развлекательная программа с тематическими площадками, мастер-классами, конкурсами, фото-зонами, концертами и полевой кухней развернется в Комаровском сквере перед РУП "Лидо". Кстати, среди прочих будет работать и площадка "Беларусь интернациональная", на которой культуру своих стран представят 18 зарубежных студенческих землячеств. Гостей ждут выставка предметов культуры, мастер-класс по книгопечатанию, китайской гимнастике, чаепитию и каллиграфии, мехенди, кулинарный мастер-класс, выставка ковров, предметов быта в юрте и др.

В Заводском районе площадка перед "Чижовка-Ареной" в течение дня предложит развлечения на разный вкус: сначала городской спортивный праздник по лыжероллерам и роллерам, затем концертную программу "Квiтней, родная Беларусь!" и в завершение - молодежную дискотеку. Районный праздник развернется и в Лошицком парке.

В парке им. Павлова Московского района пройдут празднество "Тебе, Беларусь, посвящаем!" и соревнования по велобиатлону и смешанным единоборствам. Парки "Курасовщина" и ГЦ "Солнечная долина" Октябрьского района также порадуют праздничными активностями.

В Партизанском районе местами гуляний и спортивно-развлекательных забав станут парк экстремальных видов спорта и детский парк им. Горького (здесь также все желающие смогут присоединиться к костюмированной акции).

В Парке Челюскинцев к услугам отдыхающих игровые активности для детей и музыкальные - для взрослых.

Программы семейного отдыха предложат и на площадках Фрунзенского района - в парке им. Уго Чавеса и парке им. 60-летия Октября.

Поучаствовать в городских квизах и спортивно-развлекательной программе можно в музейно-парковом комплексе "Победа".

Пикник-парк "Дримлэнд" приглашает на громкий оупен-эйр. На большой сцене у дома-перевертыша будет живая музыка популярных рок-коллективов, известные песни от лучших кавер-бэндов, электронные треки диджеев города, а также танцевальное шоу от школы "Балет-студио".

Кульминацией празднований станут вечерний военный парад и театрализованное представление "Беларусь гераічная", гала-концерт "Сильная и современная Беларусь", который завершится фейерверком.-0-