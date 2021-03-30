Реабилитационный комплекс для восстановления пациентов после COVID-19 появился в могилевской БСМП

30 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи появился реабилитационный комплекс для восстановления пациентов после коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач учреждения здравоохранения Павел Ореховский.

Комплекс включает кабинет спелеолечения, сауну и бассейны с холодной и горячей водой, помещения для гидромассажа, ароматерапии, массажа, доступны и другие физиотерапевтические процедуры.

"Мы лечим пациентов с коронавирусной инфекцией уже второй год. Мы видим, как болеют пациенты, наши сотрудники. Иногда заболевание протекает в легкой форме, а иногда этот процесс идет не совсем легко. Безусловно, у многих людей возникают остаточные явления. Чаще всего это связано с дыхательной недостаточностью. Сейчас появилась серьезная необходимость в создании такого реабилитационного комплекса, потому что пациенты после физиотерапевтических процедур начинают чувствовать себя намного лучше, - отметил Павел Ореховский. - Мы за внебюджетные средства быстро и оперативно внедрили наш реабилитационный комплекс".

По словам главного врача, теперь в учреждении есть возможность реабилитировать сотрудников больницы и жителей города, которым это необходимо. "Как оказалось, такие физиотерапевтические услуги очень популярны у тех жителей города, которые имеют проблемы с дыхательной системой после болезни, - поделился Павел Ореховский. - Когда наконец-то закончится пандемия коронавирусной инфекции, данный комплекс продолжит работать. Мы будем продолжать оказывать оздоровительные услуги нашим сотрудникам в первую очередь и жителям Могилева, которые придерживаются здорового образа жизни и стараются всегда быть в форме".

Реабилитационный комплекс рассчитан на 200 посещений в месяц.

Могилевская городская БСМП - это многопрофильная больница на 940 коек, где трудятся порядка 1,5 тыс. человек. Здесь помогают жителям областного центра и Могилевского района. Работают такие отделения областного уровня, как нейрохирургическое и отделение для лечения острых нарушений мозгового кровообращения. В состав больницы также входит перинатальный центр третьего уровня, рассчитанный на 280 коек.-0-