Реабилитационный центр "Железняки" под Витебском начал прием профильных пациентов

7 декабря, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Реабилитационный центр "Железняки" Витебского областного клинического кардиологического центра недавно вернулся к своему обычному ритму работы. Сюда уже начали приезжать первые пациенты по профилю, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С 18 октября по 26 ноября здесь долечивали больных, которых привозили из стационаров Витебска. Более 250 человек получили помощь медиков. "Отправляли к нам средних и тяжелых ковидных пациентов. В основном это больные, которые длительно были на кислородотерапии или аппарате ИВЛ. Их нужно было "раздышать", у многих оставалась еще потребность в периодическом использовании кислорода. Когда люди начинают ходить после больничной койки, у некоторых падает сатурация, они задыхаются. С пациентами надо было проработать все эти моменты, проконтролировать и подготовить к большим нагрузкам в жизни и быту", - рассказала заведующая отделением реабилитации Наталья Берашевич.

За время работы с коронавирусными больными никто из персонала центра не заболел. У медиков было необходимое оборудование, лекарства и средства индивидуальной защиты. Первая волна для них давалась тяжело не только физически, но и в психологическом плане - тогда не знали, что это за болезнь. "Сейчас мы разворачиваемся для приема ковидных за два дня. У нас все отработано: знаем, где разместить шлюзы, как построить потоки, чтобы они не пересекались, создать красную и зеленую зоны. Персонал работал по сменам, за пациентами наблюдали круглосуточно", - сказала Наталья Берашевич. Несмотря на огромную нагрузку, ковидные времена еще больше сплотили коллектив.

После возвращения к привычной работе в центр реабилитации приехали 10 человек из Витебской области. В ближайшие дни ждут еще порядка 20 пациентов. Людям кроме прохождения минимальных обследований нужно еще сдать ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Комплекс лечебных процедур для кардиологических пациентов включает несколько аспектов. В частности, это электротерапия: надвенное лазерное облучение крови, электрофорез, проектор, магнитовоздействие, электроимпульсный массажер. Для оперированных пациентов широко используем спелеотерапию, массажи, различные водные процедуры, велотренировки. Основное здесь - лечебная физкультура. "Обучаем людей, как контролировать себя и не передозировать физическую нагрузку при занятии дома. На что обращать внимание, каких признаков не должно быть. Все это индивидуально и к каждому нужен подход", - отметила заведующая отделением.

Поправить свое здоровье в реабилитационный центр "Железняки" приезжают со всей Витебской области. "Мы соскучились по нашей обычной работе и рады, что люди снова к нам едут", - добавила Наталья Берашевич.

В Витебской области к привычному ритму возвращаются больницы в районных центрах и крупных городах. Тем не менее некоторые стационары продолжают принимать пациентов с COVID-19, под них перепрофилировано порядка 2 тыс. коек. В регионе почти 40% жителей получили первый компонент вакцины, полностью привились от коронавируса 28%. Более 15 тыс. прошли ревакцинацию.-0-

Фото Александра Хитрова