Реализация инвестпроекта позволила увеличить мощность Гродненской ТЭЦ-2

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гродненской ТЭЦ-2 завершена реализация инвестиционного проекта по реконструкции турбоагрегата с заменой вспомогательного оборудования и генератора, установленная электрическая мощность станции возросла с 302 до 312 МВт, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

Совместный проект РУП "Гродноэнерго" и Уральского турбинного завода реализован по отраслевой программе развития электроэнергетики на 2016-2020 годы. Результатом реконструкции стало значительное увеличение эффективности турбины. Одна из особенностей работы турбины после реконструкции - обеспечение подачи пара 30 атмосфер на производство из двух разных отборов с возможностью переключения из одного на другой в зависимости от нагрузки турбоагрегата. Увеличен отпуск пара: из дополнительного отбора до 100 т/ч, из теплофикационного - до 200 т/ч. Новое техническое решение (возможность работы в режиме "ухудшенного вакуума") позволяет обеспечить работу конденсатора турбины не только на циркуляционной воде, как было до реконструкции, но и на сетевой, тем самым исключая потери тепла в конденсаторе.

Применение оригинальных конструктивных решений при разработке и реализации проекта позволило не вносить принципиальные изменения компоновки в самом машинном зале - новый турбоагрегат смонтирован на старом фундаменте, при этом монтаж проводился в условиях действующего цеха.

Гродненская ТЭЦ-2 - самый крупный источник электрической и тепловой энергии в регионе. Станция также обеспечивает промышленным паром крупнейшее химическое предприятие страны ОАО "Гродно Азот".-0-