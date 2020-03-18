ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 18 марта 2020
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:09 Посольство собирает данные о гражданах Беларуси, которые находятся в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш Общество
17:55 ЕК предлагает новые политические цели "Восточного партнерства" на период после 2020 года Политика
17:42 Белорусские театры продолжают работать в обычном режиме: все запланированные спектакли состоятся Культура
17:39 В Хойниках планируют построить бассейн Регионы
17:37 Реализация инвестпроектов, поддержка частного бизнеса - Турчин поставил задачи перед новым главой Минского района Регионы
17:18 Иран считает перспективным сотрудничество с Беларусью как членом ЕАЭС - посол Политика
17:14 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в США В мире
17:08 Нацбанк примет меры для повышения возможностей банков по поддержке реального сектора Экономика
17:03 Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 марта прямые телефонные линии Общество
16:57 В "Брузгах" и "Берестовице" начали модернизацию локально-вычислительных сетей Регионы
16:48 Правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медтоваров Экономика
16:42 Торговля присоединяется к рекомендациям по соблюдению положений доктрины продбезопасности Экономика
16:41 Суд в Бресте огласил приговор бывшему бригадиру завода КПД за хищения Происшествия
16:29 "Евровидение" отменили из-за коронавируса Культура
16:26 В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе - впервые в формате 4К Культура
16:15 Менеджер турагентства в Могилеве обманывала клиентов Происшествия
16:12 Вынесен приговор водителю, сбившему велосипедиста в Столбцовском районе Происшествия
16:04 Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Болгарии из-за птичьего гриппа Экономика
15:42 Четыре кандидата прошли во второй этап конкурса на вакансию главного тренера Беларуси по плаванию Спорт
15:38 Производство дыхательных масок открыто в индустриальном парке "Великий камень" Экономика
15:34 Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей Общество
15:31 Около 1,5 тыс. устройств в Беларуси заражены вирусом типа Mirai Технологии
15:27 Посевная кампания в Брестской области идет высокими темпами Регионы
15:25 Кочанова: ни одно обращение граждан не должно оставаться без ответа Общество
15:24 Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" начнется 21 марта Культура
15:10 Встреча с поэтом Виктором Шнипом пройдет 20 марта в Минске Культура
15:10 В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией Общество
15:09 Новыми противотуберкулезными препаратами в Беларуси за год пролечили более 1 тыс. пациентов Общество
15:08 Рысь спровоцировала ДТП в Речицком районе Происшествия
14:52 Белорусы могут находиться в транзитной зоне аэропортов Москвы не более суток Общество
Все новости
Все новости
Регионы
18 марта 2020, 17:37

Реализация инвестпроектов, поддержка частного бизнеса - Турчин поставил задачи перед новым главой Минского района

Владимир Юргевич и Александр Турчин. Фото Миноблисполкома
Владимир Юргевич и Александр Турчин. Фото Миноблисполкома

18 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Реализация инвестпроектов, поддержка частной инициативы, работа с населением - такие задачи поставил председатель Миноблисполкома Александр Турчин перед новым председателем Минского райисполкома Владимиром Юргевичем сегодня во время внеочередной сессии районного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минский район занимает лидирующие позиции в области. Основная задача - продолжить устойчивое развитие, а также создавать динамику: реализовывать инвестпроекты, развивать и поддерживать частную инициативу. Важно постоянно повышать качество работы с населением: оперативно решать проблемные вопросы или объяснять, в какие сроки и какими ресурсами проблема будет устранена. Также стоит задача контролировать строительство социальных объектов", - сказал Александр Турчин.

Предыдущий глава района Иван Крупко перешел на должность министра сельского хозяйства. Он возглавлял район 2 года, за это время район добился больших результатов, а по итогам 2018 года даже был занесен на республиканскую Доску почета. "Для обеспечения преемственности развития региона приняли решение предложить на должность председателя Минского райисполкома кандидатуру Владимира Юргевича на согласование главы государства, и он одобрил. Становление Владимира Юргевича прошло на ваших глазах. Самое главное, что он не понаслышке знает о положении дел в регионе", - подчеркнул Александр Турчин.

До нового назначения Владимир Юргевич был первым заместителем председателя Минского райисполкома - курировал вопросы жилищного и коммунального хозяйства, строительного и дорожного комплекса, связи и информатизации, транспорта и коммуникаций, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны.

Владимир Юргевич поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на пост председателя и отметил, что в районе сформирован хороший коллектив, с которым можно многого достичь. "Пристоличье - самый сложный район в стране. Ежегодно он прирастает на 6-8 тыс. населения - люди тянутся к столице. Сегодня перед нами стоит задача обеспечить их жильем, инженерно-транспортными коммуникациями. В этом году благодаря государственным программам строим 7 детских садов в районе, 1 школу. А в перспективе при поддержке государства и облисполкома будем наверстывать упущенное в обеспечении социальными объектами", - сказал он.

В планах - разработка генеральных планов агрогородков, где будет предусмотрено размещение площадок для будущих производств или соцобъектов. Для строительства этих объектов планируется привлекать инвесторов.

Также актуальным остается вопрос обеспечения хорошей транспортной логистикой всех населенных пунктов района. В частности, сейчас идет расширение трассы Р23: будет создана 4-полосная дорога, предусмотрены подземные переходы и светофоры. Ранее была реконструирована дорога в Боровлянах.

Внеочередная сессия по утверждению председателя Минского райисполкома состоялась в Сеницком центре культуры.-0-

Фото Миноблисполкома

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кадровая политика Минская область
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Хойниках планируют построить бассейн
Международный пункт пропуска "Брузги" В "Брузгах" и "Берестовице" начали модернизацию локально-вычислительных сетей
Фото из архива Посевная кампания в Брестской области идет высокими темпами
Фото РУП "Минскэнерго" "Минскэнерго" опробовал новый вид опор для воздушной линии 330 кВ и продолжит их внедрение
Во время акции Житковичский район присоединился к акции "Во славу общей Победы!"
Леонид Анфимов (посередине) Минчанину отказали в приемке реконструкции частного дома. Вмешался КГК
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с Совмином итоги развития страны. Каких показателей удалось достичь правительству?
Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей
Тищенко: игроки на нефтяном рынке ведут битву "подушками безопасности"
Smart-билеты в автотранспорте Могилева
Топ-новости
Кочанова: ни одно обращение граждан не должно оставаться без ответа
Аналитики рассказали, с чего начался нефтяной кризис
Банк развития проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм
Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!
В Минске появился новый дилерский центр Geely
"Евровидение" отменили из-за коронавируса
Решений о пограничном контроле на белорусско-российской границе не принималось - Госпогранкомитет
В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе - впервые в формате 4К
Пресс-конференция о развитии лесного хозяйства Беларуси пройдет в БЕЛТА
Сроки пребывания иностранцев в Беларуси будут продлевать - МВД
Белорусские театры продолжают работать в обычном режиме: все запланированные спектакли состоятся
До +16°С ожидается по югу Беларуси 19 марта
"Белавиа" поменяет билеты или вернет деньги пассажирам, которым до 16 апреля ограничен въезд в ЕС
В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией
Военнослужащие внутренних войск охраняют БелАЭС в тестовом режиме
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.