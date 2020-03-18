Реализация инвестпроектов, поддержка частного бизнеса - Турчин поставил задачи перед новым главой Минского района

18 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Реализация инвестпроектов, поддержка частной инициативы, работа с населением - такие задачи поставил председатель Миноблисполкома Александр Турчин перед новым председателем Минского райисполкома Владимиром Юргевичем сегодня во время внеочередной сессии районного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минский район занимает лидирующие позиции в области. Основная задача - продолжить устойчивое развитие, а также создавать динамику: реализовывать инвестпроекты, развивать и поддерживать частную инициативу. Важно постоянно повышать качество работы с населением: оперативно решать проблемные вопросы или объяснять, в какие сроки и какими ресурсами проблема будет устранена. Также стоит задача контролировать строительство социальных объектов", - сказал Александр Турчин.

Предыдущий глава района Иван Крупко перешел на должность министра сельского хозяйства. Он возглавлял район 2 года, за это время район добился больших результатов, а по итогам 2018 года даже был занесен на республиканскую Доску почета. "Для обеспечения преемственности развития региона приняли решение предложить на должность председателя Минского райисполкома кандидатуру Владимира Юргевича на согласование главы государства, и он одобрил. Становление Владимира Юргевича прошло на ваших глазах. Самое главное, что он не понаслышке знает о положении дел в регионе", - подчеркнул Александр Турчин.

До нового назначения Владимир Юргевич был первым заместителем председателя Минского райисполкома - курировал вопросы жилищного и коммунального хозяйства, строительного и дорожного комплекса, связи и информатизации, транспорта и коммуникаций, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны.

Владимир Юргевич поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на пост председателя и отметил, что в районе сформирован хороший коллектив, с которым можно многого достичь. "Пристоличье - самый сложный район в стране. Ежегодно он прирастает на 6-8 тыс. населения - люди тянутся к столице. Сегодня перед нами стоит задача обеспечить их жильем, инженерно-транспортными коммуникациями. В этом году благодаря государственным программам строим 7 детских садов в районе, 1 школу. А в перспективе при поддержке государства и облисполкома будем наверстывать упущенное в обеспечении социальными объектами", - сказал он.

В планах - разработка генеральных планов агрогородков, где будет предусмотрено размещение площадок для будущих производств или соцобъектов. Для строительства этих объектов планируется привлекать инвесторов.

Также актуальным остается вопрос обеспечения хорошей транспортной логистикой всех населенных пунктов района. В частности, сейчас идет расширение трассы Р23: будет создана 4-полосная дорога, предусмотрены подземные переходы и светофоры. Ранее была реконструирована дорога в Боровлянах.

Внеочередная сессия по утверждению председателя Минского райисполкома состоялась в Сеницком центре культуры.-0-

Фото Миноблисполкома