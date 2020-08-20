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20 августа 2020, 17:47

Реализация плана ускоренного развития Мозырского района должна давать экономический эффект - Соловей

Фото из архива
Фото из архива

20 августа, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Все мероприятия комплексного плана ускоренного социально-экономического развития Мозырского района должны давать экономический эффект. На этом сделал сегодня акцент при обсуждении реализации документа председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на выездном заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко подчеркнула, что основная цель комплексного плана - ускорение развития района, повышение доходов населения, создание комфортных и безопасных условий для жизни. Документ предусматривает реализацию 175 мероприятий.

Руководитель обратила внимание, что экономика Мозырского района формирует 20,2% объема выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг в Гомельской области. "В структурном отношении экономика района представляет сбалансированную систему. Значимый вклад в развитие вносит промышленный комплекс, который дает 87,5% выручки", - сказала Елена Павлечко.

Промкомплекс района представлен 23 крупными и средними предприятиями с численностью работников 12,4 тыс. человек. Промышленное производство ведут еще 10 предприятий строительной сферы, отрасли лесного и сельского хозяйства, частного бизнеса. Планом ускоренного развития в промсфере предусмотрены 16 мероприятий. В минувшем году реализовали два - построена рассолодобывающая скважина в ОАО "Мозырьсоль", открыт фирменный магазин "МТЗ-Холдинга". В этом году продолжается реализация таких крупных проектов, как строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в ОАО "Мозырский НПЗ", модернизация сушильного отделения в ОАО "Мозырьсоль" и приобретение технологического оборудования для ОАО "Беларуськабель".

Елена Павлечко отметила, что Мозырский район - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции, специализируется на животноводстве и растениеводстве. В плане комплексного развития для агропромышленного комплекса обозначены 20 пунктов. "Пять уже выполнили. Это техническое переоснащение машинно-тракторного парка, известкование кислых почв, приобретение техники и оборудования, предоставление субсидий", - уточнила руководитель. В том числе благодаря этому в первом полугодии 2020-го производство продукции сельского хозяйства достигло почти Br53 млн. Темп к аналогичном прошлогоднему периоду - 104,1% при задании 102%.

Ряд проектов реализуют в сфере лесного хозяйства. "Мозырский опытный лесхоз завершил одно мероприятие. Это лесовосстановление и лесовозведение", - отметила председатель райисполкома. В сентябре планируют ввести пеллетный завод.

По отрасли ЖКХ построили три станции обезжелезивания, провели берегоукрепление инженерных сооружений набережной в Мозыре, проводят в райцентре и комплексное благоустройство.

Как отметили на заседании, план ускоренного развития находится на особом контроле. "Реализуемые мероприятия плана должны давать экономический эффект по всем направлениям, в особенности в производственной сфере. Инвестиции вкладываются, нужен результат", - обратил внимание Геннадий Соловей. По мнению Елены Павлечко, от модернизации, технического переоснащения предприятий и организаций уже есть отдача. "Это энергоэффективность, то есть меньше затраты. Кроме того, сегодня 74% производимой продукции уходит на экспорт. Учитывая увеличение объема производства, увеличиваются и объемы выручки, коллективы более стабильно себя чувствуют, в том числе получая достойную заработную плату", - сказала она.

На заседании обсудили и пути решения проблем, с которыми сталкиваются предприятия района.

Как сообщалось ранее, Президент Александр Лукашенко поручил во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию 19 апреля 2019 года разработать по 11 крупным городам на примере Орши отдельные программы, которые обеспечат ускоренные темпы развития. Речь идет об обеспечении равномерного развития территорий, сокращении разрыва в уровне и качестве жизни населения в регионах за счет ускоренного социально-экономического развития административно-территориальных единиц с численностью населения 80 тыс. человек и более (города Барановичи, Пинск, Новополоцк, Бобруйск, а также Полоцкий, Мозырский, Лидский, Борисовский, Молодечненский и Солигорский районы).-0-

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