Реализацию крупного инвестпроекта заканчивает ОАО "Ольса" в Могилеве

1 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Реализация крупного инвестиционного проекта заканчивается в ОАО "Ольса" в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Николай Цыкунов.

"На предприятии при поддержке государства реализуется инвестпроект "Внедрение современных технологий (освоение), высокотехнологичного оборудования в серийном производстве мебели на металлическом каркасе". Проект предусматривает создание поточного производства, не имеющего аналогов в Беларуси, которое позволит работать в автоматическом режиме с минимальными трудовыми и энергозатратами. На его реализацию понадобилось Br7 млн. Сейчас идут пуско-наладочные работы отдельного оборудования, но оно уже вовлекается в работу. Это уже третий инвестпроект, который реализован на нашем предприятии за последнее время", - отметил Николай Цыкунов.

Директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов

По завершению инвестпроекта на предприятии планируется увеличение объемов производства почти на Br20 млн, рост экспортного потенциала - 90% выпускаемой продукции по проекту планируется реализовывать на экспорт и расширять географию продаж, получая дополнительную прибыль.

ОАО "Ольса" - предприятие, специализирующееся на производстве кемпинговой мебели, в том числе складных и стационарных металлических кроватей, мебели в наборах, широкого ассортимента товаров для организации отдыха и кемпинга (качели, шезлонги, кресла складные и пр.), а также мебели для медицинских учреждений, уличных тренажеров, бытовых электронасосов и малогабаритных деревообрабатывающих станков. Сейчас на предприятии трудятся более 1,2 тыс. человек. По словам директора, после того, как завершится реализация инвестиционного проекта, появится еще около 150 новых рабочих мест.

"Мы не стоим на месте, обновляемся. Примерно 26 видов новых изделий разработали и поставили на производство в прошлом году. Хорошо работаем с медицинской тематикой: уже поставили на выпуск 30 видов изделий и успешно их реализуем, - отметил Николай Цыкунов. - За один день или за год экономика не выстраивается, тем более эффективная. Поэтому глубоко проработали рынок, стратегию развития. Участвовали в выставках, в том числе европейских, потом заключили контракты с глобальными мировыми сетями. Среди них - шведская IKEA, французская Leroy Merlin, немецкая OBI, прибалтийско-исландский Jusk и ряд других".

На предприятии

Сегодня с работой предприятия ознакомился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк.

"Приятно встречаться в коллективах, которые на сегодняшний день показывают достойные результаты. Этот коллектив добивается высоких показателей благодаря той модернизации, которую здесь ведут на протяжении ряда последних лет. И когда есть четкий результат от вложенных государственных денег, он радует не только сотрудников достойной заработной платой и социальным пакетом, но и становится серьезным драйвером экономики. На этом предприятии мы видим успешный пример своевременной модернизации, - отметил Леонид Мартынюк. - Существующая команда и имеющийся напор, целеустремленность, профессионализм этих людей нацеливают завод только на движении вперед. Это и новые рабочие места, прогресс в дизайнерских вопросах - новый рынок всегда требует чего-то нового, и здесь самое главное быть первым. И имеющаяся на предприятии команда способна это делать, ни о какой остановке не может быть речи. Только дальнейшее успешное развитие".-0-

Фото Олега Фойницкого