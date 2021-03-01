Реализацию крупного инвестпроекта заканчивает ОАО "Ольса" в Могилеве

Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 1 марта 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:20 ИМНС по Минской области усилила контроль за выплатой зарплат в конвертах Регионы
19:03 Самолет Turkish Airlines приземлился в аэропорту Стамбула после сообщения о бомбе на борту В мире
18:55 Митинги сторонников и противников Пашиняна проходят в Ереване В мире
18:44 Лукашенко поздравил патриарха Сербского Порфирия с избранием на пост и интронизацией Президент
18:41 Жителя Брестской области приговорили к 3,5 года колонии за кражи из авто Происшествия
18:34 В Беларуси с 1 марта действуют новые ГОСТы на лифты Общество
18:31 Директор гомельского предприятия обманом завладел 14 т муки и рассчитался ей по долгам Происшествия
18:24 Беларусь и Армения на взаимной основе изменят правила регистрации граждан Президент
18:23 Беларусь и Египет намерены развивать совместные предприятия по сборке белорусской техники Политика
18:20 МАРТ утвердил регламент работы комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования Экономика
18:12 Необходимо ценить мир и спокойствие на улицах белорусских городов - Кубраков Регионы
18:11 РФ продлила до 1 апреля возможность въезда граждан стран ЕАЭС по приложению "Путешествую без COVID-19" Общество
18:06 В Буркина-Фасо 11 человек погибли при обрушении золотоносной шахты В мире
18:05 Установлен администратор деструктивного Telegram-канала Происшествия
18:02 Реализацию крупного инвестпроекта заканчивает ОАО "Ольса" в Могилеве Регионы
18:00 В Верхнедвинске от взрыва колеса погиб рабочий Происшествия
17:57 На Чижовском водохранилище работники МЧС спасли тонувшего мужчину Происшествия
17:53 Финляндия объявляет режим ЧП в связи с ростом числа случаев COVID-19 В мире
17:45 Объединенная организация Белорусского союза женщин создана на предприятиях Минпрома Общество
17:36 Лукашенко присвоил генеральские звания силовикам и новому президенту НОК Президент
17:34 Акция "Нелегал" в Минске: к ответственности привлечены более 250 человек Регионы
17:30 Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Президента по национальной безопасности Президент
17:26 Транспорт, приватизация общежитий, детские площадки - Мартынюк провел прием граждан Регионы
17:25 Легковушка сбила школьника на переходе в Кобрине Происшествия
17:23 ЕЭК утвердила рекомендации для разработки национальных программ по защите прав потребителей Общество
17:22 Пассажирский поезд Брест-Минск столкнулся со стадом лосей Происшествия
17:00 Писатель и война: в Минске прошел творческий вечер к юбилею Кондрата Крапивы Культура
16:52 Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к году тюрьмы за коррупцию В мире
16:44 Беларусбанк установил лимиты на отдельные операции по карточкам Экономика
16:40 В Китае вертолет врезался в жилую застройку В мире
Все новости
Все новости
Регионы
01 марта 2021, 18:02

Реализацию крупного инвестпроекта заканчивает ОАО "Ольса" в Могилеве

Леонид Мартынюк и Николай Цыкунов
Леонид Мартынюк и Николай Цыкунов

1 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Реализация крупного инвестиционного проекта заканчивается в ОАО "Ольса" в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Николай Цыкунов.

"На предприятии при поддержке государства реализуется инвестпроект "Внедрение современных технологий (освоение), высокотехнологичного оборудования в серийном производстве мебели на металлическом каркасе". Проект предусматривает создание поточного производства, не имеющего аналогов в Беларуси, которое позволит работать в автоматическом режиме с минимальными трудовыми и энергозатратами. На его реализацию понадобилось Br7 млн. Сейчас идут пуско-наладочные работы отдельного оборудования, но оно уже вовлекается в работу. Это уже третий инвестпроект, который реализован на нашем предприятии за последнее время", - отметил Николай Цыкунов.

Директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов
Директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов

По завершению инвестпроекта на предприятии планируется увеличение объемов производства почти на Br20 млн, рост экспортного потенциала - 90% выпускаемой продукции по проекту планируется реализовывать на экспорт и расширять географию продаж, получая дополнительную прибыль.

ОАО "Ольса" - предприятие, специализирующееся на производстве кемпинговой мебели, в том числе складных и стационарных металлических кроватей, мебели в наборах, широкого ассортимента товаров для организации отдыха и кемпинга (качели, шезлонги, кресла складные и пр.), а также мебели для медицинских учреждений, уличных тренажеров, бытовых электронасосов и малогабаритных деревообрабатывающих станков. Сейчас на предприятии трудятся более 1,2 тыс. человек. По словам директора, после того, как завершится реализация инвестиционного проекта, появится еще около 150 новых рабочих мест.

"Мы не стоим на месте, обновляемся. Примерно 26 видов новых изделий разработали и поставили на производство в прошлом году. Хорошо работаем с медицинской тематикой: уже поставили на выпуск 30 видов изделий и успешно их реализуем, - отметил Николай Цыкунов. - За один день или за год экономика не выстраивается, тем более эффективная. Поэтому глубоко проработали рынок, стратегию развития. Участвовали в выставках, в том числе европейских, потом заключили контракты с глобальными мировыми сетями. Среди них - шведская IKEA, французская Leroy Merlin, немецкая OBI, прибалтийско-исландский Jusk и ряд других".

На предприятии
На предприятии

Сегодня с работой предприятия ознакомился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк.

"Приятно встречаться в коллективах, которые на сегодняшний день показывают достойные результаты. Этот коллектив добивается высоких показателей благодаря той модернизации, которую здесь ведут на протяжении ряда последних лет. И когда есть четкий результат от вложенных государственных денег, он радует не только сотрудников достойной заработной платой и социальным пакетом, но и становится серьезным драйвером экономики. На этом предприятии мы видим успешный пример своевременной модернизации, - отметил Леонид Мартынюк. - Существующая команда и имеющийся напор, целеустремленность, профессионализм этих людей нацеливают завод только на движении вперед. Это и новые рабочие места, прогресс в дизайнерских вопросах - новый рынок всегда требует чего-то нового, и здесь самое главное быть первым. И имеющаяся на предприятии команда способна это делать, ни о какой остановке не может быть речи. Только дальнейшее успешное развитие".-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
инвестиции Могилев предприятие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива ИМНС по Минской области усилила контроль за выплатой зарплат в конвертах
Фото Могилевского института МВД Необходимо ценить мир и спокойствие на улицах белорусских городов - Кубраков
Фото из архива Акция "Нелегал" в Минске: к ответственности привлечены более 250 человек
Во время приема граждан Транспорт, приватизация общежитий, детские площадки - Мартынюк провел прием граждан
Андрей Любимов В Витебской области в 2020 году в 2,7 раза выросло число киберпреступлений - УВД
Фото из архива Дополнительные рабочие места предоставят учащейся молодежи в Минске - Кухарев
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: надо выработать в глобальном плане политику ценообразования
КГК при необходимости инициирует дополнительные меры для снижения цен на продовольствие и лекарства
За сутки в Беларуси зарегистрирован 961 пациент с COVID-19, выписаны 667
Лучший подарок – не книга, а квартира! В Minsk World специальная АКЦИЯ к 8 Марта стартует уже сегодня!
Топ-новости
Лукашенко присвоил генеральские звания силовикам и новому президенту НОК
Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Президента по национальной безопасности
Беларусь и Армения на взаимной основе изменят правила регистрации граждан
МАРТ утвердил регламент работы комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования
Лукашенко о завышении цен на лекарства: мы не позволим наживаться на здоровье людей
Необходимо ценить мир и спокойствие на улицах белорусских городов - Кубраков
Транспорт, приватизация общежитий, детские площадки - Мартынюк провел прием граждан
Руководители госорганов проведут в марте приемы граждан в Совмине
БУТБ аккредитовала первого брокера в Эстонии
В Беларуси с 1 марта действуют новые ГОСТы на лифты
В Минске приступают к генеральной уборке территорий и ремонту дорог
Объединенная организация Белорусского союза женщин создана на предприятиях Минпрома
Брифинг о правовых актах в области ядерной и радиационной безопасности пройдет 2 марта в БЕЛТА
Беларусбанк установил лимиты на отдельные операции по карточкам
Конкурс на премию правительства за достижения в области качества объявлен в Беларуси
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.