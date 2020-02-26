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26 февраля 2020, 16:39

Реализованный в Гродно проект по подготовке учителей аграрных классов может стать международным

Фото Гродненского областного института развития образования
Фото Гродненского областного института развития образования

26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 60 учителей аграрных классов со всей страны приняли участие в работе образовательной платформы "АгроКЛАСС" в Гродно. Проект в дальнейшем может выйти на международный уровень, сообщила корреспонденту БЕЛТА ректор Гродненского областного института развития образования (ГрОИРО) Светлана Сергейко.

Сегодня в Гродно завершает работу VI сессия образовательной платформы "АгроКЛАСС" для преподавателей факультатива "Введение в аграрные профессии". Инициаторы проекта - ГрОИРО и Гродненский государственный аграрный университет. Участие в сессии приняли свыше 60 преподавателей практически со всех регионов страны.

"Факультатив был введен в 2018 году. Тогда же состоялась и первая сессия нашей образовательной платформы. Главная задача - оказать методическую, нормативную, содержательную помощь педагогам, которые ведут факультатив. Учителю важно подать материал так, чтобы заинтересовать аграрной профессией ученика. Мы же на практике показываем, какими новыми формами, методами и средствами подавать детям материал интересно и познавательно, подготовить мотивированного абитуриента аграрного вуза", - отметила Светлана Сергейко. Она подчеркнула, что работа на сессиях проходит в практическом ключе: преподаватели посещают сельхозорганизации, перерабатывающие предприятия, занимаются на базе профильных учебных заведений.

Закончится работа платформы в этом году "Агрогиадой", которая соберет уже не только педагогов, но и учащихся аграрных классов. Школьники поучаствуют в профориентационных мероприятиях, практических занятиях, пройдут тематические квесты. Кроме того, летом будет организован профильный лагерь для школьников, где воспитательный и оздоровительный процессы совмещены со знакомством с организациями и предприятиями аграрной отрасли. В прошлом году первый подобный опыт был признан положительным.

"Итоги работы платформы подведем вместе с учителями на тематической конференции. Важно выявить те моменты, которые стоит улучшить в будущем", - отметила Светлана Сергейко. Она подчеркнула: работа образовательной платформы "АгроКЛАСС" будет продолжена. Белорусским опытом заинтересовались в одном из регионов России. Сейчас прорабатываются варианты сотрудничества, очного либо дистанционного обучения педагогов. Так проект станет международным.

Образовательная платформа "АгроКЛАСС" как информационный ресурс доступна педагогам онлайн. В любой момент они могут обратиться к специалистам института за советом, рекомендацией, методической помощью.

Сегодня с участниками образовательной платформы встретился помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. "Аграрная отрасль - одна из ведущих в стране. Важно повышать престиж этих специальностей. Во многом это зависит от педагогов, они должны подходить к своей работе не формально, знать и понимать, как развивается аграрная сфера", - подчеркнул он.

В Гродненской области аграрные классы созданы во всех районах. Есть они и в городских школах. В 47 классах сегодня обучаются свыше 400 учеников.-0-

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