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30 декабря 2019, 16:26

Ребята из многодетных и малообеспеченных семей поучаствовали в кинопробах на "Беларусьфильме"

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребята из многодетных и малообеспеченных семей Минского района сегодня во время акции "Наши дети" побывали на экскурсии на Национальной киностудии "Беларусьфильм" и поучаствовали в кинопробах, передает корреспондент БЕЛТА.

Президентская библиотека совместно с Палатой представителей Национального собрания, Службой безопасности Президента и Национальной киностудией "Беларусьфильм" организовали для ребят настоящий праздник.

"Мы второй год подряд принимаем участие в акции "Наши дети", и это действительно очень важно, потому что милосердие, доброта должны быть в каждом сердце. Когда мы в прошлом году провели акцию, в коллективе было принято решение сделать ее традиционной, - рассказал генеральный директор киностудии Владимир Карачевский. - Дети могут познакомиться с работой студии, поучаствовать в кинопробах, поработать с профессиональным режиссером, увидеть мультфильмы, которые выпускают на студии, почувствовать себя звездами кино, надев исторические костюмы. Это не просто рассказ и вручение подарков, это погружение в киножизнь и масса положительных эмоций".

Владимир Карачевский
Владимир Карачевский

Уже по традиции кинопробы проводил известный режиссер Иван Павлов. "Глядя в детские глаза и такие чистые души, хочется для них открыть волшебный мир кино. В 1975 году, будучи первоклассником, я впервые вошел вот в этот коридор киностудии. Я снимался в фильме "По секрету всему свету", для меня открылся мир кино. Вот если и они откроют этот волшебный мир, будет прекрасно, - сказал он. - Талантливых детей видно сразу. Даже, скорее, не талантливых, а смелых. Если у ребенка нет боязни камеры, если он не боится выступать перед большим количеством людей, тогда он будет интересным и на экране".

Как отметила заместитель директора по научной работе Президентской библиотеки Алла Пендо, для детей подготовлен оригинальный и очень нужный подарок. "В состав подарков входят не только конфеты, но и книги для домашней библиотеки, канцтовары. Важно, чтобы у каждого ребенка был праздник, который он бы запомнил и пронес через всю жизнь", - подчеркнула она.

"Новогодние праздники всегда отождествляются с миром, добром, любовью, и, конечно, в эти дни хочется подарить праздник нашим детям. Ведь, вложив в них всю свою любовь, мы получим ответную реакцию. Я думаю, что этот незабываемый праздник волшебства останется с ними на всю жизнь", - сказала депутат Палаты представителей Валентина Курсевич.

Как добавила депутат Палаты представителей Людмила Подлужная, все верят в чудо и создать для детей ожидание чуда очень важно. "Сегодня ребята с таким восторгом поучаствовали в кинопробах и в создании фильма. Это действительно праздник для них", - отметила она.

Участие в кинопробах приняла и Даяна Горленко. "Мне всегда хотелось побывать на киностудии. Я мечтаю сняться в кино, - рассказала девочка. - Я уже написала письмо Деду Морозу и положила его под елку. И сегодня оно исчезло, а это значит, что мое желание исполнится".-0-

Фото Егора Павлющика

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