Речица принимает праздник тружеников села Гомельской области "Дажынкі-2019"

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лучших тружеников села Гомельского региона будут чествовать сегодня на областном празднике "Дажынкі-2019" в Речице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Лукашенко поздравил аграриев Гомельской области с "Дажынкамі" "Позвольте выразить искреннюю признательность всем, кто работает на полях, элеваторах, животноводческих фермах и перерабатывающих предприятиях Гомельской области - самой большой в стране", - подчеркнул Президент.

Церемония чествования в этом году пройдет на двух площадках. Около 100 хлеборобов, животноводов поднимутся за заслуженными наградами на сцены во Дворце культуры и техники "Нефтяник" и Речицкой детской школе искусств.

В большую праздничную площадку превратится в этот день райцентр. На центральной площади развернется выставка сельскохозяйственной техники, где в том числе представят новинки. Свою продукцию на торговых рядах и выставке-дегустации презентуют предприятии региона.

Гостей праздника радушно будут встречать и тематические подворья. В этом году они будут подчинены общей концепции "Праца і рукі - моцныя зарукі". На подворьях расскажут об основных крестьянских заботах в течение года: от подготовки к севу до сбора и хранения урожая. С лучшими аграриями области познакомит выставка фоторабот.

В течение дня будут работать и другие площадки, где можно узнать о сельском туризме, фестивалях аграрной тематики и др. А самые маленькие участники праздника смогут весело провести время на аттракционах по улице Набережной.-0-