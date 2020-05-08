Речицкие спасатели высадили кленовую аллею "Живая память" в честь 75-летия Победы

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели высадили в Речице кленовую аллею "Живая память" в честь 75-летия Великой Победы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Аллея из кленов появилась на территории Речицкого районного отдела по ЧС. Она будет служить напоминанием о подвиге солдат Победы и всех, кто внес вклад в освобождение родного края от захватчиков.

Работники отдела также участвовали в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны. Лично поблагодарили за мирное небо над головой, вручили памятные нагрудные знаки и подарки, порадовали их концертной программой.

"Нас всех объединяет общее прошлое, и мы должны быть достойны жертвенного подвига, совершенного нашими отцами, дедами и прадедами в военные годы. Мы не имеем права забывать о том, какой ценой досталась Великая Победа, о том, что наши предки сражались плечом к плечу, чтобы мы и наши дети жили в мире. Сколько бы лет ни прошло, память об этой войне и о Великой Победе должна жить в наших сердцах, чтобы не прерывалась связь времен и поколений", - подчеркнули в управлении МЧС.-0-