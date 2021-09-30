Редкие марки и архивные документы передали Гомельской областной библиотеке

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Редкие марки и архивные документы передали в дар Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на учреждение.

К акции "Подари музею экспонат" подключился прокурор Гомельской области Виктор Морозов. Он передал для Литературного музея писателей Гомельщины редкие марки, выпущенные к 100-летию белорусских классиков Ивана Мележа и Ивана Шамякина, и марку с изображением буквы Ў.

Также Виктор Морозов предоставил библиотеке копии архивных документов управления КГБ по Гомельской области. Некоторые из них в свое время были под грифом "строго секретно". "В них содержится информация, что осенью 1942 года за связь с партизанами была расстреляна библиотекарь Клавдия Генчикова вместе со своей семьей", - уточнили в учреждении.

Такие документы бесценны для музея.-0-