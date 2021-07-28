Редкие винтовка и оружие попали на исследование судебным экспертам Витебска

28 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты в Витебске исследовали редкие экземпляры оружия, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Наталья Романова.

Сотрудники милиции у 51-летнего жителя Витебского района изъяли внушительный арсенал оружия, в том числе две винтовки и шесть ружей. Эксперты установили, что ружья различных моделей "ИЖ" и "ТОЗ" изготовлены заводским способом, являются гладкоствольным охотничьим огнестрельным оружием и пригодны для стрельбы. Подобные модели, относящиеся к 1950-1960 годам, наиболее распространены в качестве охотничьих ружей и чаще всего поступают на исследования.

Особый интерес вызвали два объекта, ранее не встречавшиеся в практике судебных экспертов управления ГКСЭ по Витебской области. Один из них - пригодное к стрельбе самодельное дульнозарядное оружие. Уникально оно наличием капсюльного замка воспламеняющего механизма. Такая конструкция была создана в начале XIX века. Замок был простым, надежным и использовался в армиях практически всех стран до появления многозарядных оружейных систем.

Второй объект поступил на исследование в разобранном виде. В сборе он является винтовкой Infanterie Gewehr 98/40 с внесенными в ее конструкцию самодельными изменениями. Винтовка была разработана в 1940 году под контролем немецких специалистов для войск вермахта на венгерском оружейном предприятии FEG.-0-