Редкий фиолетовый гриб заметили в Беловежской пуще

18 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" заметили редкий фиолетовый гриб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на научный отдел нацпарка.

В заповедном лесу обнаружили паутинник фиолетовый (приболотник), по-научному Cortinarius violaceus. Он растет в северной умеренной зоне, однако встречается нечасто, преимущественно поодиночке или небольшими группами. Собирать этот редкий гриб не рекомендуется, так как он находится на грани попадания в Красную книгу.

Паутинник фиолетовый считается близким родственником шампиньонов. Свое название он получил из-за паутинистых волокон, которые будто покрывало окутывают шляпку и ножку гриба. "Это покрывало - целая система защиты от повреждений и создания оптимальных микроусловий для созревающих спор. По мере роста плодового тела оно разрывается и исчезает", - отметили в научном отделе нацпарка.

Шляпка молодого паутинника - шаровидная и выпуклая, с загнутым внутрь краем. Со временем она распрямляется и достигает 15 см в диаметре. Ножка утолщенная в основании. И шляпка, и ножка гриба покрыты мелкими черно-фиолетовыми чешуйками. Если разломить его мякоть, она тоже окажется фиолетовой.-0-