Редкую черную казарку заметили в Могилеве

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве остановились на отдых 250 диких гусей, среди них - редкая черная казарка, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Черная казарка - вид, который в Беларуси встречается во время транзитных миграций крайне редко, так как никогда не отлетает далеко от моря. Зимуют эти птицы в Северной Германии и Нидерландах, а гнездятся на Таймыре и далее на восток в приморской тундре.

Зона, где остановились гуси, закрыта для охоты, это практически город. В странах, где нет весенней охоты, - в Польше и Литве - стаи диких гусей можно встретить почти везде. Как пояснили в АПБ, птицам нужно отдохнуть и подкрепиться, ведь когда они в июне прилетят в тундру, там еще лежит снег.-0-