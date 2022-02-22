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22 февраля 2022, 15:48

Референдум, производство, спортивные достижения: Крупко встретился с коллективом БМЗ

Иван Крупко. Фото из архива
Иван Крупко. Фото из архива

22 февраля, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Работа и развитие производства БМЗ, референдум, благоустройство Жлобина и достижения спортивных команд - эти и другие темы обсуждал сегодня председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, посещая ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", передает корреспондент БЕЛТА.

В цехах Ивану Крупко рассказали о производственном процессе, загруженности предприятия и портфеле заказов, об экспортных поставках и комплексной реконструкции ПГУ-3.

Общаясь с работниками электросталеплавильного цеха №1, губернатор поделился: "Гордость берет за предприятие. Завод обеспечен заказами на весь 2022 год. Предприятие загружено, что позволит обеспечить и рост заработной платы. А это в свою очередь - благосостояние семей работников. Стабильный доход важен для каждого человека". "Главное, что есть заказы, будем исполнять", - заверили работники.

Иван Крупко поинтересовался настроением работников относительно главного политического события года - референдума и тем, как заводчане изучили изменения и дополнения в Основной закон. "Мы посмотрели, что появилась новая глава о Всебелорусском народном собрании. Поддерживаем. Это позволит перераспределить ряд полномочий главы государства, ведь одному человеку тяжело все совмещать", - отметил разливщик стали Андрей Теребовец.

Добрый отклик у работников предприятия нашла и поправка о том, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "Поддерживаем, так и должно быть. Это очень своевременное нововведение", - убеждены работники.

"Фактически в нашей стране в годы войны погиб каждый третий. И сегодня про это забыть просто невозможно. Важно передавать всю правду о тех трагических событиях молодым поколениям, чтобы никогда больше не было войны, чтобы мы всегда помнили тех, кто подарил нам жизнь, мир, независимость нашей стране", - считает Иван Крупко.

Шла речь во время встречи и о благоустройстве Жлобина. "Хотелось бы больше детских игровых площадок, набережную", - прозвучали предложения. Губернатор обратил внимание, что появление дополнительных детских игровых площадок - это дело времени. "Что касается набережной, то это может быть совместный проект предприятия, бюджета, при желании - самих людей", - сказал он.

Губернатор также обратил внимание, что в настоящее время в области проходят защиты планов социально-экономического развития районов. "Важно на каждой территории определить перспективные направления, увидеть, где нужно усилиться, где подтянуть отстающие сферы. Самая главная задача - улучшить качество жизни людей. Чтобы у людей были хорошее место работы, стабильная заработная плата, в населенных пунктах развивалась инфраструктура, социальная сфера", - подчеркнул глава региона.

В завершение диалога работники рассказали, что активно болеют за хоккейный клуб "Металлург-Жлобин" и желают ему только побед. Иван Крупко убежден, что победы местных спортивных команд на различных соревнованиях способны дать отличную мотивацию и трудовым коллективам, и жителям.

"Такие встречи помогают из первых уст узнать о перспективах развития города, предприятия. В диалоге четко понимаешь, что если есть какие-то вопросы, они будут услышаны, в них будут разбираться, решать. Это дает позитивный настрой, уверенность в том, что все будет хорошо", - поделился впечатлением от встречи заводчанин Андрей Теребовец.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры.-0-

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