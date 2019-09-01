Регатой на ялах отметят пинские студенты начало учебного года

1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете сегодня пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года, сообщила корреспонденту БЕЛТА проректор вуза Светлана Власова.

На площадке у центрального учебного корпуса по улице Пушкина состоится торжественная линейка. Первокурсникам вручат студенческие билеты. Для них запланирована ознакомительная экскурсия по Пинску. По традиции будут возложены цветы к братской могиле воинов-освободителей в городском парке культуры и отдыха. В культурно-развлекательном центре вуза пройдет программа "Я - студент ПолесГУ".

Самое зрелищное мероприятие развернется на водной глади Пины, где пройдут соревнования по гребле на ялах "Полесский командор" среди студентов университета. Традиция морских гонок зародилась на Полесье много лет назад, когда Пинск был местом проведения республиканских и всесоюзных первенств по гребным видам спорта. Пять лет назад в ПолесГУ традицию возобновили, с тех пор студенческую регату проводят ежегодно.

Понаблюдать за участниками гонки, которая стартует в 16.00 от гребной базы №1 по улице Панковой, сможет любой желающий. Кроме того, на набережной Пины состоится концерт, подготовленный творческими коллективами студентов университета.

В этом году на первый курс в ПолесГУ зачислены 742 студента, в том числе 357 - на платной основе. На дневную форму обучения поступили 584 первокурсника и 158 - на заочную.

"Следует отметить высокий качественный состав поступивших на обучение за счет средств бюджета: средний балл документа об образовании у этих ребят - 9,1. Каждый десятый закончил с отличием среднюю школу либо среднее специальное учебное заведение, каждый пятый - выпускник лицея или гимназии. Треть поступивших на бюджет набрала более 300 баллов", - отметила проректор вуза.

Самый высокий конкурс сформировался на специальности "менеджмент (в сфере международного туризма)" - 3,9 человека на место, "физическая культура" (3,4), "бизнес-администрирование" (3,2). Самые высокие проходные баллы зарегистрированы на специальности "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)" - 329, "менеджмент (в сфере международного туризма)" (319), "бизнес-администрирование" (307).-0-