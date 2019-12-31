Регион больших возможностей

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31 декабря 2019, 15:18

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В последние дни уходящего года принято подводить итоги и анализировать проделанное. Каким 2019-й был для одного из самых древних городов Беларуси, расспросили у председателя Волковысского райисполкома Михаила Ситько.

- Михаил Михайлович, насколько был успешен уходящий год в целом для района?

- При всех сложностях и трудностях этот год для экономики нашего района сложился довольно успешно. Так, за 11 месяцев промышленные предприятия произвели продукции на 711,6 млн рублей. Темп роста к уровню прошлого года составил почти 112%. Экспорт товаров за этот же период сложился на уровне 71 млн долларов, а экспорт услуг - 6,9 млн долларов. В обоих случаях наблюдается значительный рост показателей по сравнению с прошлогодними. В нашем районе работают инновационно активные предприятия, в частности Волковысское ОАО "Беллакт", ОАО "Красносельскстройматериалы" и ОАО "ВолМет", которые отгрузили инновационной продукции на 4,7 млн рублей.

Значительное внимание уделялось в этом году развитию малого бизнеса. Всего было зарегистрировано 13 коммерческих организаций, 2 из которых с участием иностранного инвестора, и 206 индивидуальных предпринимателей.

Строительной отраслью Волковысского района решались жизненно важные задачи развития производственной и непроизводственной сфер. В первую очередь это обеспечение граждан жильем, а также строительство социально значимых объектов. Отмечу, что с января по ноябрь в районе введено 12 103 кв. метров. жилья, в том числе 2 706 кв. метров в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях.

До конца 2019-го введем в эксплуатацию еще один многоквартирный жилой дом площадью 3356 кв. метров, что позволит обеспечить жильем 86 многодетных семей.

На базе Волковысской ЦРБ в этом году проводилось два пилотных проекта по ранней диагностике злокачественных новообразований: скрининг рака предстательной и молочной желез. В структуре неврологического отделения открыт ресурсный центр для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Он принимает людей сразу из четырех районов области, в том числе Свислочского, Зельвенского, Берестовицкого.

В следующем году Волковыск отмечает 1015 лет. Впервые город упоминается в Туровской летописи в 1005 году. Он был построен как город-крепость в конце X века на границе проживания славян и балтов.

- В последние годы капризы погоды не лучшим образом влияют на урожай. С каким итогом заканчивает нынешний год сельскохозяйственная отрасль?

- Несмотря на природные обстоятельства, в 2019-м получили неплохой урожай зерновых и зернобобовых культур - 92,8 тыс. тонн, при урожайности 37,1 ц/га. Хорошие результаты и у предприятий, занимающихся выращиванием маслосемян рапса. Всего намолотили 12,5 тыс. тонн (урожайность 24,8 ц/га).

Но все же основным направлением в работе наших сельхозпредприятий является животноводство. За 11 месяцев удой на корову составил почти 5150 килограммов. Доля реализуемого молока сорта экстра равна 61 %, при товарности 91,8%. Ежегодно производим почти на 300 тонн больше говядины. Так, с начала 2019-го произведено более 9 тыс. тонн говядины и 8,4 тонны свинины. К слову, в декабре 2015 года в нашем районе при деревне Почуйки был построен свиноводческий комплекс с замкнутым циклом мощностью 24 тыс. голов откорма свиней в год. Это позволило не только увеличить объемы мясного производства, но и создать в регионе новые рабочие места.

- Чем привлекателен район в сфере туризма?

- Туристической визиткой города, несомненно, является историческая Шведская гора - часть археологического комплекса X–XIII веков. Хочу отметить, что в этом году наш город стал по-настоящему частью европейской спортивной истории. На Шведской горе состоялась торжественная церемония передачи эстафеты огня "Пламя мира" II Европейских игр.

Уникальным археологическим памятником, единственным в Восточной Европе, являются шахты по добыче кремня эпохи неолита возле городского поселка Красносельский. В народе это место называют белорусскими Мальдивами.

В нашем районе расположен единственный в Беларуси военно-исторический музей имени П.И. Багратиона.

Есть множество исторически значимых зданий, в том числе и один из самых высоких костелов Беларуси, который был построен 100 лет назад в агрогородке Шиловичи. Недалеко от города располагается мемориальный комплекс "Шауличи" - один из крупнейших памятников нашей страны, посвященный трагедии сожженных деревень, стертых с лица земли в годы Великой Отечественной войны.

В районе разработано около 20 туристических маршрутов различной направленности.

Для туристов открыты - 4 гостиницы на 170 мест и 14 агроусадьбы, которые оказывают не только традиционные услуги по проживанию, но и такие экзотические, как, например, сон на ульях. Он корректирует здоровье.

Для активных туристов организовываются сплавы на байдарках. Отдохнуть и подлечиться можно в санаториях "Энергетик" и "Пралеска". Слава об этих здравницах распространилась далеко за пределы области и даже страны.

- Вы возглавляете райисполком уже 9 лет. Какие события за этот период произошли в социальной сфере региона?

- В 2013 году после реконструкции в городе открылся современный кинотеатр "Юность". В нем значительно изменился интерьер. Кроме того, мы закупили современную акустическую установку и кинооборудование для просмотра фильмов в цифровых форматах 2D и 3D. На следующий год в рамках реализации проекта "Родная сторона - детям" открылась площадка для мини-футбола. В целом уделяем большое внимание здоровому образу жизни местных жителей. Сегодня в городе также работает спортивный зал для занятий настольным теннисом, в прошлом году открылся фитнес-клуб с тренажерным залом.

В 2017-м у нас появилась традиция: ежегодно проводим на Волковыщине бизнес-форум "Шаг навстречу". В нем принимают участие белорусские и польские предприниматели, а также представители из наших городов-партнеров. По итогам нынешнего бизнес-форума мы подписали соглашение о побратимских связях с польским городом Лобезь.

После масштабной модернизации в прошлом году распахнул свои двери Волковысский молодежный центр "Дельта".

Еще одним важным событием в нашем регионе стало открытие нового лечебного корпуса Волковысской ЦРБ на 260 коек.

От всего сердца поздравляю жителей Волковысского района и всей нашей страны с наступающим новым, 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова! Эти долгожданные праздники всегда создают особое настроение, пробуждают самые светлые чувства и помыслы.

С ними мы связываем надежды на хорошие известия, на успешное осуществление намеченных планов. Пусть то доброе, что было в уходящем году, приумножится в наступающем. Пусть всем сопутствуют успех и удача, сбудутся все светлые мечты. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, счастья и благополучия, светлого праздничного настроения!

Председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько.

Марина ВАЛАХ

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