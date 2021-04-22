Регион завтрашнего дня

Побывать на заводе знаменитых во всем мире игрушек, отведать вкуснейшего сыра, окунуться во времена Суворова, прогуляться по старинному парку и заглянуть на страусиное ранчо приглашает самобытный Кобринский край. О том, чем сегодня живет один из крупнейших районов Брестчины, говорим с председателем Кобринского райисполкома Михаилом Гришкевичем.

– За счет развитого производства Кобринский район всегда имел репутацию экономически стабильного. Чем живет промышленная отрасль сегодня?

– На самом деле это важнейшая для экономики региона отрасль, от которой идет основная доля поступлений в бюджет: почти 70% выручки от реализации продукции и 100% – экспорта.

Промышленный комплекс Кобринского района представлен 16 предприятиями, на которых трудится почти 6 тысяч работников. Если брать в расчет 2020 год, то объем производства продукции составил 680 млн руб. (120,7% к 2019 году).

Высоких темпов роста за минувшую пятилетку достигли такие направления, как пищевая промышленность, электрооборудование, металлургическое производство, изготовление игр и игрушек. Ведущие позиции здесь занимают ОАО "Кобринский МСЗ", СООО "ПП Полесье", ПУП "Брестские традиции", ИООО "ВЕЛПАК-Кобрин", которые совокупно дают 80% всей товарной продукции.

Хочу отметить количество предприятий, выпускающих инновационную продукцию. Если в 2015 году их было всего три, то сегодня − десять.

Что касается внешн­экономической деятельности, то Кобринский район по экспорту товаров занял 3-е место в области по итогам 2020 года. Основные экспортеры в районе – ОАО "Кобринский МСЗ" и СООО "ПП Полесье". Диверсификация рынков сбыта позволила увеличить географию экспортных поставок с 49 стран в 2015-м до 62 в 2020 году.

В районе успешно реализуются значимые инвестиционные проекты. Например, ОАО "Кобринский МСЗ" на постоянной основе осуществляет модернизацию и техническое перевооружение своих производств. Это позволит выпускать качественную конкурентоспособную продукцию. ОАО "Ручайка" производит материалы, пропитанные ПВХ-композициями. В планах ОАО "САЛЕО-Кобрин" – реализация проекта по внедрению технологии сварки деталей трением с привлечением средств инновационного фонда Брестского облисполкома.

Работа многих наших предприятий оценена не только на областном, но и на республиканском уровне. Так, ОАО "Кобринский МСЗ" занесен на Республиканскую доску почета за достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития. ИООО "ВЕЛПАК-Кобрин" признано победителем национального конкурса "Предприниматель года" в номинации "Стабильный успех".

− Михаил Михайлович, как выполняется программа строительства жилья?

– Задание по вводу жилья каждый год выполняем в полном объеме. За предыдущих пять лет построен 21 дом на 1046 квартир, из которых 37 имеют социальное назначение, 58 – арендные.

В 2021–2025 годах темпы строительства жилья планируется увеличить. Так, в 2021-м при минимально необходимом показателе в

38 500 кв.м жилья прогнозируется ввод в эксплуатацию по итогам года более 44 000 кв.м. Запланировано построить семь домов на 480 квартир, из которых два уже в 1-м квартале были приняты в эксплуатацию.

К слову, один будет оборудован электрическим отоплением.

Во 2-м полугодии начнется строительство трех многоквартирных домов со сроком ввода в 2022 году. Надо сказать, что для выполнения программы строительства жилья и в соответствии с генеральным планом Кобрина разрабатывается проектная документация на новый микрорайон многоквартирной застройки в районе улицы Николаева. Проект уже проходит общественное обсуждение.

Кроме того, в районе активно идет застройка частного сектора. В этом году начнем предоставлять земельные участки очередникам в новом запроектированном квартале индивидуальной застройки "Восточный" вблизи деревни Быстрица.

− А как обстоят дела с социальными объектами?

– Этот вопрос также на контроле. В микрорайоне №4 начато строительство сада-школы на 471 место. По плану объект введем в эксплуатацию летом

2022-го. В целом в этом году особое внимание будет уделено социально значимым объектам. Например, таким, как мостовой переход через Мухавец, который нуждается в капитальном ремонте. Ведутся работы по строительству пусковых комплексов нового городского кладбища по улице Кутузова. В перспективе – возведение новой котельной на местных видах топлива по улице Дзержинского в районе ОАО "Кобринагромаш". Котельная позволит значительно повысить качество оказываемых услуг по теплоснабжению жилых домов в районе улиц Дружбы, Дзержинского, 700-летия Кобрина, а также снизит себестоимость выработки 1 Гкал теплоэнергии и сократит расходы бюджета.

− В роли гида по Кобринскому району куда в первую очередь вы пригласили бы туристов?

– У нас в этом плане создана хорошая инфраструктура. Да и географическое положение района способствует привлечению туристов. Функционируют такие объекты, как "Аквапарк", санаторий "Колос", ледовая арена. На должном уровне развивается агроэкотуризм.

Но знакомство с кобринской землей я бы предложил начать с военно-исторического музея имени Суворова, который в этом году отметит 75-летие со дня основания. В его залах – многовековая история района. Одна из экспозиций так и называется: "Семь столетий Кобрина".

Обязательно бы заглянули в "Дом Суворова", который много лет является туристическим брендом нашего города. Именно там можно узнать, что связывает великого российского полководца, который не проиграл ни одного сражения, с городом Кобрином.

Любители активного отдыха также найдут чем заняться на многофункциональной спортивной площадке. Здесь можно поиграть в футбол, волейбол, большой теннис или позаниматься на уличных тренажерах.

Прогуливаясь по городу, не прошли бы мимо парка имени Суворова, который был заложен в 1768 году и в наше время объявлен памятником природы республиканского значения.

Марина МАНУЙЛИК

Сельское хозяйство в цифрах (2020 год): Животноводство Темп роста валовой продукции – 110,4% Общее поголовье КРС – 61 448 голов Дойное стадо – 21 158 головы Мясная порода – 363 головы Производство молока – свыше 130 тыс. тонн Удой на корову – более 6,1 кг молока Среднесуточный привес КРС – 656 граммов Растениеводство Темп роста валовой продукции – 108,3% Валовой сбор зерновых и зернобобовых – 110,9% Урожайность – 35,5 ц/га Произведено Рапса – 10,4 тыс. тонн Картофеля – 6,6 тыс. тонн Сахарной свеклы – 79,9 тыс. тонн Заготовлено – 35,7 ц к.е. на усл. голову - травянистых кормов