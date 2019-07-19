Региональная конференция проекта "Кастрычніцкі эканамічны форум" пройдет в сентябре в Бресте

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Региональная конференция в рамках проекта "Кастрычніцкі эканамічны форум" пройдет в конце сентября в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Брестского местного фонда регионального развития Александра Курилович.

На мероприятие планируется пригласить широкий круг участников - представителей бизнеса, органов государственной власти, технопарка. "Помимо того, что участники смогут получить информацию из первых уст от экспертов, будет возможность для нетворкинга, - отметила Александра Курилович. - Думаю, одной из тем для обсуждения станет социальное предпринимательство, поскольку мы активно ею занимаемся, есть чем поделиться. Это не только про трудоустройство инвалидов. Это все те социальные проблемы, в решении которых участвует бизнес: экология, переработка отходов, предоставление рабочих мест в сельских районах - разные направления. На эту тему мы разработали специальное практико-ориентированное пособие, которое находит хороший отклик".

Одним из подготовительных мероприятий к конференции стало исследование деятельности малого и среднего бизнеса, которое провела группа экспертов Брестского государственного технического университета. Результаты исследования, а также проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в регионе обсудили на встрече, которая прошла в формате межсекторного диалога с участием представителей академического и бизнес-сообщества.

На начало текущего года в Брестской области было зарегистрировано 10,7 тыс. малых и средних предприятий (МСП). В малом бизнесе региона превалируют микроорганизации - свыше 9 тыс. субъектов, или 84,7% от общего количества. Более 38% МСП сосредоточено в Бресте, 10,7% - в Барановичах, 6,4% - в Пинске. Среди районов по количеству МСП выделяются Брестский, Барановичский и Кобринский.

В структуре малого и среднего предпринимательства лидирует торговля - 32% предприятий от общего количества, на втором месте промышленность (16%), транспортные услуги занимают 11%, IT-сфера - 7%.-0-