Региональное взаимодействие обсудят на онлайн-форуме в Могилевской области

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23 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Устойчивое развитие сельских территорий обсудят на II Региональном форуме "Региональное взаимодействие для устойчивого развития местной экономики" онлайн 23-27 ноября. Об этом БЕЛТА сообщила специалист по PR и коммуникации проекта "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области" Каролина Пищенко. Проект реализуется уже два года. За это время состоялось более 20 мероприятий: от небольших тематических обсуждений до крупных ярмарок инициатив и регионального форума. "На сегодня уже поддержано 11 местных и 11 региональных инициатив, которые направлены на улучшение возможностей занятости и самозанятости местного населения пяти районов: Славгородского, Быховского, Кличевского, Краснопольского и Чериковского. Из года в год в инициативах развиваются как традиционные виды занятости (личные подсобные и фермерские хозяйства, органическое земледелие), так и инновационные (в альтернативной энергетике, циркулярной и креативной экономике)", - отметила специалист. Форум станет площадкой по усилению регионального сотрудничества, обмену опытом. Здесь будут выработаны рекомендации и новые подходы, представлены промежуточные результаты реализации проекта, речь пойдет и об адаптации инициатив к условиям пандемии COVID-19. Будут проходить дискуссионные площадки по темам устойчивого развития на региональном уровне: развитие местной экономики, эко- и агробизнеса, туризма, социального предпринимательства и цифровизации. Эксперты представят успешные местные, национальные и международные кейсы в экономике, экологии и социальной сфере. В мероприятии примут участие представители международных организаций, национальных и областных органов государственного управления, местных органов власти пяти районов области, а также других регионов Беларуси, руководители проектов и инициатив, представители бизнеса, эксперты, инициативные группы. Организует онлайн-форум Международный фонд развития сельских территорий. Соорганизаторы - Могилевский областной исполнительный комитет, Программа поддержки Беларуси, Программа малых грантов Глобального экологического фонда, Ассоциация образования для устойчивого развития, Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова, бизнес-школа Alfa+. Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Славгородским районным исполнительным комитетом в партнерстве с Быховским, Кличевским, Краснопольским и Чериковским районными исполнительными комитетами и Международным фондом развития сельских территорий.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!