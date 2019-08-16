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Региональную программу обновления школьных стадионов разработают в Гомельской области

Регионы 16.08.2019 | 14:05
Фото из архива
Фото из архива

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Региональную программу по комплексному наведению порядка на пришкольных спортивных стадионах планируют разработать в Гомельской области. Об этом заявил начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин на заседании горисполкома о готовности учреждений образования областного центра к новому учебному году, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Порошина, с данной инициативой главное управление образования планирует обратиться к губернатору. Программа позволит распределить финансовую нагрузку на несколько лет и планово обновить пришкольные стадионы в комплексном порядке.

"Выполнение поручения главы государства по улучшению состояния школьных стадионов, плоскостных сооружений, беговых и велодорожек и т.д. - на особом контроле", - подчеркнул руководитель главного управления образования региона. Сегодня требования к этим сооружениям самые высокие. Этот вопрос - в зоне пристального внимания и ревизионных ведомств и служб, ведь необходимо обеспечить достойную базу для занятий.

Обновление таких площадок продиктовано и временем. Многие школы введены в строй десятилетия назад. За это время некоторые спортивные объекты на прилегающих территориях обветшали, требует модернизации и покрытие. Столь финансово емкие позиции не под силу руководителям учреждений даже с учетом спонсорской и благотворительной поддержки.

Вместе с тем Сергей Порошин отметил, что в Гомеле и области есть примеры комплексного благоустройства школьных стадионов, на которые необходимо равняться. "Жизнь на таких площадках кипит с утра до вечера. Всегда есть желающие позаниматься", - пояснил он.

В регионе есть и практика, когда при участии родителей приобретаются детские игровые комплексы для дошкольных учреждений. "Все предельно прозрачно. Родители видят, на что направляются средства. Самое главное при этом - довольны дети", - подчеркнул начальник главного управления образования облисполкома.

О готовности школ, гимназий и детских садов к новому учебному году и работе в осенне-зимний период доложила начальник управления образования Гомельского горисполкома Людмила Крилистенко. "Особое внимание уделялось обеспечению условий безопасного пребывания детей, укреплению и развитию материально-технической базы, благоустройству прилегающей территории - спортивных стадионов, площадок", - рассказала она. На эти цели было использовано более Br1,4 млн бюджетных средств, а также за 7 месяцев 2019 года привлечено свыше Br1,3 млн спонсорской, шефской и благотворительной помощи.

Кроме создания комфортной атмосферы в классах и группах, подготовлено тепловое и электрическое хозяйство, отремонтированы спортзалы и пищеблоки, продолжаются ремонт кровель, оборудование и совершенствование систем видеонаблюдения. Поэтапно обновляется детская и ученическая мебель. Так, приобретено более 1,3 тыс. единиц, направлено более Br85 тыс. внебюджетных средств.

На заседании обозначены также точечные вопросы, которые необходимо решить до 1 сентября.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко поблагодарил педагогов за высокие показатели учеников по итогам централизованного тестирования, а также за подготовку к новому учебному году и пожелал, чтобы учебный процесс был безопасным, комфортным и результативным.-0-

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Теги
Гомельская область, заседания, спорт, спортивные сооружения, школы
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