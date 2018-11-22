Региональные этапы конкурса "100 идей для Беларуси" стартуют в Витебской области

22 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области начинают работу региональные этапы республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

В восьмой раз Белорусский союз молодежи соберет лучшие разработки в различных сферах. В этом году будет 10 номинаций, которые объединят проекты в области энергетики, промышленности, медицины, строительных технологий, био- и наноиндустрии, информационных и авиакосмических технологий, национальной безопасности и социальной сферы. Старт региональным отборам молодежного конкурса будет дан в Поставах 22 ноября. На следующий день эстафету примет Витебск, а завершится этап 11 декабря в Лепеле.

"Конкурс - отличная возможность реализовать себя и свою идею абсолютно в любой сфере. С помощью его ребята могут найти единомышленников, спонсоров, внедрить свой проект в реальный сектор производства", - отметили в обкоме молодежной организации.

"100 идей для Беларуси" - республиканский молодежный проект ОО "БРСМ". Основная задача мероприятия - активизация инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создание и продвижение конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок. Победителям конкурса из числа учащейся молодежи вручаются рекомендации ЦК БРСМ для поступления в учреждения высшего образования на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта.-0-