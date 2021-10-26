Региональные отборы на конкурсы "Славянского базара в Витебске" начнутся 23 ноября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональные отборы к XXXІ Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут в Беларуси с 23 ноября по 13 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Стартовой площадкой региональных отборочных туров станет могилевский Дворец культуры области. Отборы продолжатся 2 декабря во Дворце культуры в Молодечно, 3 декабря - Гродненском государственном колледже искусств и Центре культуры "Витебск", 7 декабря - гомельском Городском центре культуры и 10 декабря - в Доме культуры в агрогородке Мир Барановичского района. Первый этап национального отбора завершится 13 декабря в столичном концертном зале "Верхний город".

В отборочном туре Международного детского музыкального конкурса "Витебск" принимают участие исполнители, которые являются гражданами Беларуси в возрасте от 8 до 14 лет включительно на последний день срока проведения фестиваля. Они должны иметь опыт концертных выступлений, успехи в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.

В отборочном туре Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" принимают участие граждане республики в возрасте от 18 до 31 года включительно на последний день срока проведения фестиваля. Важен опыт концертных выступлений исполнителей, заявивших о себе своими успехами в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.

С инструкцией о проведении отборочных туров можно ознакомиться на сайте Минкультуры.-0-