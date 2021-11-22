22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный бизнес-форум пищевой промышленности пройдет в Борисове 24 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

Мероприятие станет вторым в рамках проекта Food Prom, направленного на продвижение брендов белорусских производителей и повышение конкурентоспособности отечественных товаров.

На деловой площадке ОАО "Веста" соберутся крупнейшие производители продуктов питания - "Коммунарка", "Гамма вкуса", "Спартак", "Слодыч", "Красный пищевик", "Лидапищеконцентраты", "Машпищепрод", "Белкофе", Стародорожский плодоовощной завод, холдинг "Минск Кристалл Групп", Городейский сахарный комбинат, представители местных органов госуправления и бизнеса.

Участники обменяются опытом в применении передовых технологий производства и реализации продукции, а также развития партнерских отношений с торговыми организациями.

В торжественной церемонии открытия примут участие заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Денис Курленко.

В рамках форума состоится презентация и дегустация новых видов кондитерских изделий, детского питания, плодоовощной, пищеконцентратной продукции, а также изделий из картофеля, напитков и алкоголя. Кроме того, запланированы переговоры компаний-производителей с представителями организаций торговли Минской области.

Организатор форума - Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром".

Форум откроется в 12.00 в Борисове по адресу: ул.Гагарина, 60.-0-