Региональный этап проекта БРСМ "Зимний маршрут" стартовал в Гомельской области

30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканский патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" стартовал в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Региональный маршрут для отряда "Первый шаг" начался у памятника героям-комсомольцам в сквере на пересечении улиц Карповича и Жарковского в Гомеле. Молодые люди на торжественном митинге почтили память юных героев, которые в годы Великой Отечественной войны отдали жизни за мир, спокойствие и независимость государства.

Отряд "Первый шаг" объединил более 20 бойцов студенческих отрядов разных вузов: Полоцкого государственного университета, ВГУ имени П.М. Машерова, ГГТУ имени П.О. Сухого, ГГУ имени Франциска Скорины, Гродненского государственного медуниверситета, Белорусской государственной академии музыки, Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина, БелГУТа, Гомельского государственного медуниверситета.

Отправной точкой на карте гомельского зимнего маршрута стала средняя школа №11 областного центра. Директору учреждения передали символичную статуэтку проекта, который впервые пройдет в Гомельской области. Бойцы отряда поучаствовали в открытом диалоге "Конституция: сила Основного закона". Они обсудили с представителями депутатского корпуса, ветеранами предстоящий референдум, роль молодежи в кампании.

Второй секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Евгения Кахаева рассказала, что программа встреч разработана для школьников разного возраста. С учениками первых и вторых классов проведут занятия по рисованию и развивающие патриотические игры. Третьи и четвертые классы под руководством отряда изготовят обереги в виде кукол и галстуки-бабочки для мальчиков. Для пятых и шестых классов проведут спортивные соревнования, расскажут о пользе здорового образа жизни. Для седьмых и восьмых классов предусмотрены занятия по истории Беларуси, для старшеклассников - профориентационные часы.

Затем отряд отправится в Мозырский и Калинковичский районы. Для детей из сельских школ бойцы подготовили образовательные и игровые программы, мастер-классы, интерактивные занятия по здоровому образу жизни и многое другое. В течение недели молодые активисты расскажут школьникам о важных вехах в истории страны, а пожилым людям окажут посильную помощь.

"В Год исторической памяти особое внимание будет уделено героическому подвигу белорусского народа. В числе важных задач - уход за памятниками и обелисками, создание общего дневника-архива с историями ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из разных регионов", - подчеркнула Евгения Кахаева.

Организует проект "Зимний маршрут" Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ при поддержке Министерства образования и органов исполнительной власти.

Зимний маршрут по Гомельской области продлится по 5 февраля.-0-