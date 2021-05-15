Региональный форум Минтруда к Международному дню семьи станет ежегодным

15 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Региональный форум "Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра", который проходит в Бобруйске под эгидой Министерства труда и социальной защиты к Международному дню семьи, станет ежегодным. Об этом во время проведения мероприятия сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Полагаю, что наш первый региональный форум станет традиционным и будет проходить ежегодно в преддверии Международного дня семьи, - сказал Валерий Ковальков. - Каждый раз мы будем выбирать для него новый регион и таким образом сможем объехать всю республику. Считаю, что и сегодня, и завтра белорусская семья будет выглядеть счастливой. Подтверждением тому служат статистические данные, согласно которым количество семейных пар, воспитывающих двоих и более детей, в стране постоянно растет. В настоящее время двое и более детей есть в каждой третьей белорусской семье. Около 114 тыс. семей - многодетные".

Региональный форум собрал в Бобруйске работников министерств и ведомств, общественных объединений, а также разнопоколенных представителей семей Могилевской области: людей пожилого возраста, мам и пап средних лет, а также их детей. Дискуссия была организована по пяти секциям. На встрече обсудили основные вопросы жизни семей, государственную политику по поддержке материнства и детства.

Выступая перед участниками форума, замминистра труда подчеркнул, что в республике выстроена мощная система поддержки семей с детьми. Так, для родителей действует ряд льгот и преференций в различных сферах жизнедеятельности: здравоохранении, образовании, налогообложении, ЖКХ и др. К примеру, на ежегодную выплату пособия по уходу за ребенком до 3 лет государство выделяет около Br2,5 млрд. "Широкое развитие получила программа семейного капитала - депозитные счета открыли уже 98 тыс. многодетных семей, - отметил Валерий Ковальков. - С 2020 года эти средства можно использовать досрочно на улучшение жилищных условий, образование, медицинские услуги. В ближайшее время направления по использованию семейного капитала будут расширены".

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан возглавила секцию "Здоровая семья" на базе ОАО "Славянка". Она познакомилась с производственными мощностями и продукцией текстильного предприятия, пообщалась с коллективом, который, к слову, на 90% состоит из женщин. Именно поэтому в акционерном обществе выстроена четкая система поддержки семей, а в коллективном договоре закреплены бонусы, которые получают работники после вступления в брак, при рождении детей, оздоровлении и т.д.

В разговоре с работниками предприятия Елена Богдан подчеркнула важность культивирования традиционных ценностей белорусской семьи. По ее словам, в обществе должна быть преемственность поколений и понимание, что создание семьи не станет в дальнейшем помехой для саморазвития и карьерного роста, чего сегодня опасаются молодые люди. "Молодежь все позже вступает в брак, - сказала первый заместитель министра здравоохранения. - Сперва юноши и девушки решают бытовые вопросы, занимаются самообразованием, саморазвитием и только потом, годам к 30, осознают, что нужно рожать детей. Однако природой предусмотрен совсем другой репродуктивный возраст, так как самые здоровые дети рождаются у молодой мамы в возрасте 22-25 лет. На собственном примере могу сказать, что дети ничему не станут не помехой. Эту мысль нужно доносить до современной молодежи. Не нужно бояться создавать семью и брать за нее ответственность".

После завершения работы секций участники форума посетили молодежные площадки на территории Дворца искусств. Здесь прошли выставки творческих работ, детских рисунков и книг, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, ярмарка-продажа авторских изделий, мини-лекции с полезными советами для родителей. Состоялся и конкурс-парад детских колясок, в котором приняли участие более 140 семей.

Украшением форума стала концертная программа, во время которой чествовали супружескую пару Надежды и Александра Ведерниковых, проживших вместе 50 лет и отметивших 26 февраля золотую свадьбу. По признанию супружеской четы, годы в браке пролетели для них как одно мгновение. "Хватало всего - и трудных моментов, и неудач, - вспоминает Надежда Ведерникова. - Но все равно помним мы только хорошее. Совет молодежи: чтобы жить душа в душу, нужно терпение, ведь семья - это большой труд".-0-

Фото Олега Фойницкого