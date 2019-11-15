15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первый Региональный форум предпринимательства пройдет в Бресте 21 ноября во время Всемирной недели предпринимательства (Global Enterpreneurship Week), сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Европейского союза и ПРООН, под патронатом Министерства экономики Беларуси. Основная цель - популяризация роли и вклада предпринимателей в устойчивое развитие регионов. Ожидается, что форум станет площадкой для коммуникации между бизнесом, республиканскими и местными органами государственного управления, общественными советами и структурами по поддержке частной инициативы, малого и среднего бизнеса.

Участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием инфраструктуры поддержки предпринимательства, изучат современные тенденции и международный опыт в сфере развития инновационного предпринимательства, альтернативного финансирования бизнеса и финансовых технологий для развития малого и среднего бизнеса. Приглашенные эксперты расскажут о механизмах развития новых бизнес-моделей и инноваций внутри компаний. В программе также запланирована панельная дискуссия "Предпринимательская экосреда в регионах: роль, проблемы и перспективы", посвященная основным проблемам в развитии регионального предпринимательства.

Во время форума состоится церемония награждения национальной премии среди ведущих организаций в сфере продвижения предпринимательства и стартапов Беларуси "Ментор года". Планируется, что премию победителю, которого определит организационный совет Всемирной недели предпринимательства, вручит министр экономики Дмитрий Крутой.

Всемирная неделя предпринимательства пройдет 18-24 ноября. В числе ее основных событий - IX Международный форум предпринимательства, который состоится 19 ноября в Минске. Также запланированы конференции FinTech Day, Investor's Factory, соревнование стартапов Belbiz Battle. Нынешняя неделя предпринимательства в Беларуси будет максимально ориентирована на регионы. Так, в Пинске 19 ноября запланирован региональный профильный бизнес-форум "Простые ответы на сложные вопросы". Мероприятие проводится при поддержке управления предпринимательства Брестского облисполкома и ОАО "Белгазпромбанк" с участием ведущих специалистов по вопросам развития бизнеса в регионах и по налогообложению.

Беларусь присоединилась к проведению Всемирной недели предпринимательства в 2011 году. Сейчас в этой глобальной инициативе участвуют 170 стран мира. Целью Global Enterpreneurship Week является продвижение имиджа предпринимательства, развития делового сотрудничества и поиска новых идей.-0-