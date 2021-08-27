Региональный турслет работающей молодежи стартует в Жлобинском районе 

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной туристический слет работающей молодежи "Единство-2021" под лозунгом "Наша сила в единстве" состоится 27-29 августа в Жлобинском районе, сообщили БЕЛТА организаторы.





Ближайшие три дня молодые люди региона проведут на базе ДРОЦ "Пралеска". Здесь соберутся команды трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также сборные районов Гомельской области.





Программа туристического слета максимально насыщена мероприятиями и конкурсами. Молодежи предстоит пройти "Туристическим маршрутом", продемонстрировать "Ловкость рук", сразиться в пляжном волейболе, перетягивании каната, дартсе. Ждут и испытания "Велотуризм", "Масс-рестлинг". Также пройдет конкурс визиток "Наша сила в единстве", молодые люди приготовят "Лучшее туристическое блюдо", разобьют "Лучший палаточный лагерь".





Новшеством этого слета станет открытый диалог с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем.





Молодежный форум приурочен к Году народного единства.





Традиционно форум нацелен на расширение связей между молодежными коллективами предприятий, учреждений, организаций Гомельской области. Также он популяризирует туризм как форму активного отдыха трудящихся, создает условия для развития и совершенствования их творческого и спортивного потенциала.





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Организуют турслет главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета, Жлобинский райисполком, ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания".-0-