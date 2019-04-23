Регионам Украины нужно активнее развивать сотрудничество с Витебской областью - посол

23 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Регионам Украины нужно активнее развивать сотрудничество с Витебской областью, выходить на подписание новых договоров. Такое мнение высказал журналистам посол Украины в Беларуси Игорь Кизим по итогам встречи в Витебском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече отмечалось, что между украинскими регионами и Витебской областью в последние годы отношения развиваются недостаточно интенсивно. Несмотря на рост товарооборота, украинский капитал не слишком активно инвестирует в северный регион Беларуси, долгосрочных производственных коопераций между предприятиями нет. В Витебской области зарегистрировано 27 организаций с участием украинского капитала, в основном это малый бизнес.

"Сейчас идет подготовка к II Форуму регионов Беларуси и Украины, проведение которого запланировано в октябре в Житомире. Мы пригласили представить свои предприятия и делегацию из Витебской области. Нам нужно активнее развивать региональное сотрудничество, выходить на подписание новых договоров между Витебской и украинскими областями, - сказал посол. - Тем более что в нашей стране идет процесс децентрализации, регионы получили не только свободу действий, но и значительные средства, чтобы вкладывать в развитие экономики областей".

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин также отметил заинтересованность в развитии двусторонних отношений в различных сферах, увеличении количества совместных экономических проектов. Он пригласил украинскую сторону к участию в международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы", который состоится в Витебске 16-17 мая.-0-