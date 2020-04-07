Регистрационный отдел ГАИ на столичном авторынке "Малиновка" приостанавливает работу

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрайонный регистрационный отдел ГАИ ГУВД Мингорисполкома, расположенный по адресу Меньковский тракт, 2 (авторынок "Малиновка"), с 8 апреля по техническим причинам временно приостанавливает работу. Такая информация размещена на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что гражданам, которые ранее обращались в подразделение, по-прежнему будут выдавать документы. Регистрацию транспортных средств можно осуществить в межрайонном регистрационном пункте по адресу ул.Тимирязева, 114 (ТЦ "Ждановичи").

Юридическим лицам, как и прежде, необходимо обращаться в УГАИ ГУВД Мингорисполкома по адресу пр.Дзержинского, 3.-0-