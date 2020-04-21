Регистрационный отдел ГАИ на столичном авторынке "Малиновка" возобновит работу с 22 апреля

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрайонный регистрационный отдел ГАИ ГУВД Мингорисполкома, расположенный по адресу Меньковский тракт, 2 (авторынок "Малиновка"), возобновит работу с 22 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Подразделение временно приостановило работу с 8 апреля по техническим причинам. Гражданам по-прежнему выдавали документы. Регистрация транспортных средств проходила в межрайонном регистрационном пункте по адресу ул.Тимирязева, 114 (ТЦ "Ждановичи").

В ГАИ добавили, что юридическим лицам, как и прежде, необходимо обращаться в УГАИ ГУВД Мингорисполкома по адресу пр.Дзержинского, 3.-0-