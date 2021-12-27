27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Регулярное сообщение электропоездов связало Калинковичи, Светлогорск и Жлобин, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония открытия регулярного движения электропоездов на участке состоялась на вокзале станции Калинковичи Белорусской железной дороги. Успешно завершена электрификация участка Калинковичи - Светлогорск-на-Березине в рамках реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров. С этим знаковым для железой дороги и населения событием поздравили заместитель премьер-министра Анатолий Сивак и министр транспорта Алексей Авраменко.

Символический ключ передал начальнику Гомельского отделения Белорусской железной дороги Григорию Двораку представитель китайской компании У Сяолу. Также на здании вокзала станции Калинковичи в честь нового этапа электрификации железнодорожной линии открыли памятную табличку.

После звонка колокольчика на символичном черно-белом указателе верст первый электросостав отправился от перрона.

По словам начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова, теперь электрифицировано практически четверть магистралей.

Кроме того, завершение проекта открывает прямой комфортабельный проезд из Калинковичей в Минск и обратно. Использование инновационного подвижного состава на электрифицированных участках повышает комфорт транспортного сообщения, эффективность экономических связей и мобильность населения, сокращает время пути. Ранее путь от райцентра до столицы мог занимать до 6 часов, сейчас - 3,5 часа. Фактически время пути сократилось почти вдвое.

История Белорусской железной дороги началась со строительства в 1851 году железнодорожного участка Гродно - Поречье Санкт-Петербургско-Варшавской магистрали. Движение на нем было открыто 27 декабря 1862 года. Именно в этот день раздался паровозный гудок в заштатном местечке Поречье, известив о начале движения поездов и создании сети железных дорог на белорусской земле.

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Фото Сергея Холодилина