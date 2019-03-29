Рейды ГАИ пройдут в Минске на выходных

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиленная отработка улично-дорожной сети столицы запланирована на 30-31 марта, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

"Наряды ДПС в выходные отработают улицы Минска и аварийно-опасные участки МКАД. Рейдовые мероприятия ГАИ пройдут с использованием гласного и смешанного контроля, - рассказали в управлении. - Госавтоинспекция уделит внимание в первую очередь пресечению грубых нарушений ПДД. В приоритете - своевременное выявление нетрезвых водителей, а также бесправников".

Без внимания не останутся пренебрежения правилами проезда пешеходных переходов и нарушения водителями ограничений скорости. Также в связи с окончанием школьных каникул усилен контроль соблюдения правил безопасной перевозки детей. Как отметили в ГАИ, административной ответственности не смогут избежать пешеходы и велосипедисты, которые игнорируют ПДД.

Рейдовые группы спецподразделения ДПС "Стрела" МВД направлены в Витебскую и Могилевскую области, в районы с наиболее напряженной обстановкой в сфере безопасности дорожного движения.-0-