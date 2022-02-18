Рейды по контролю за соблюдением ПДД водителями такси проходят в Минске

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейды по контролю за соблюдением правил дорожного движения водителями такси проходят в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В целях снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения столичная Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением требований действующего законодательства водителями такси. Инспекторы проводят рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля.

К слову, по статистике, самыми распространенными нарушениями ПДД водителями данной категории являются проезд на красный сигнал светофора, превышение скоростного режима, нарушения правил перевозки пассажиров, управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также без наличия прав.

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей такси не пренебрегать правилами дорожного движения. Помните, от ваших действий и принятия решений на дороге зависит здоровье, а порой и жизнь других участников дорожного движения.-0-