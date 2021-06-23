Рейды по запрещенным местам купания проводят спасатели в Минске

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные спасатели проводят рейды по запрещенным для купания местам и проверяют разрешенные зоны совместно с ОСВОД. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Более 80 работников МЧС и ОСВОД усиленно патрулируют территории совместно с правоохранительными органами, напоминают о правилах безопасности и запрете купания в неположенных местах. Работники МЧС уже проверили Слепянскую водную систему, Чижовское водохранилище и водохранилище Лошица, реки Лошица, Свислочь, Мухля, Мышка, а также технические водоемы на ул.Горецкого и в деревне Медвежино. В большинстве случаев минчане соблюдают требования, однако по-прежнему остаются популярными среди них запрещенные места. Также спасатели проверяют водную поверхность на водохранилищах Дрозды, Цнянском и на Комсомольском озере", - рассказали в пресс-службе.

За время рейдов более 500 человек проинструктированы об опасности купания на неохраняемых водоемах, из них 150 детей.-0-