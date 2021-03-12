Рекламные конструкции в Минске к 1 апреля должны быть в надлежащем состоянии - Дорохович

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 1 апреля все рекламные конструкции в Минске должны быть приведены в надлежащий вид как с точки зрения технического состояния, так и эстетического. Такое поручение дал сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Требую, чтобы субъекты хозяйствования частной формы собственности приняли меры по приведению рекламных конструкций в надлежащее состояние. До 1 апреля должен быть наведен порядок: мосты, путепроводы, МКАД - не должно быть ржавых, гнилых, перекошенных конструкций. Если это сделано не будет, со стороны городских властей последуют соответствующие действия, предусмотренные договором", - сказал Александр Дорохович.

/Будет дополнено/. -0-