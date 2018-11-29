Реконструированная котельная в Браславе почти в два раза сократит выброс загрязняющих веществ

29 ноября, Браслав /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Котельная, которую открыли сегодня после реконструкции в Браславе, позволит сократить выброс загрязняющих веществ почти в два раза. Объект стал основным в реализации проекта "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

На котельной при финансовой поддержке Европейского союза заменили три котла и сопутствующее оборудование, появился агрегатный склад с автоматической загрузкой щепы. Ее общий годовой расход составит 4,2 тыс. т. Модернизация позволит сократить валовой выброс загрязняющих веществ от котельной с 35,1 т до 19,2 т в год. На реконструкцию объекта потрачено около Br2 млн.

"Здесь установлено высокотехнологичное оборудование, в том числе три энергоэффективных котла белорусского производства общей мощностью 4,5 МВт. Благодаря реконструкции мы перешли от использования газа на местные виды топлива (щепу). Три мощностные линии смогут работать как в пиковые часы нагрузки зимой, так и в летнее время для подачи горячей воды. Обслуживать котельную будут только два специалиста", - рассказал директор КУП ЖКХ "Браслав-коммунальник" Петр Белусь.

Котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой ближайший к ней микрорайон с порядка 30 жилыми и административными зданиями.

Председатель Браславского райисполкома Александр Боданин подчеркнул, что это знаковый объект для района и поблагодарил специалистов за проделанную работу.

В Браславе проходит конференция "На пути к климатической нейтральности. Энергосбережение и развитие возобновляемых источников энергии". Участники форума подводят итоги реализации проекта "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси". Местные власти взяли на себя обязательство к 2020 году снизить выбросы на 20%, а к 2030 году - сравнять объемы выбросов и поглощения парниковых газов. Проект стартовал в 2016 году и финансировался Европейским союзом. Реализовывали его Браславский райисполком и Центр экологических решений.-0-