Реконструированный цех для выращивания молодняка КРС открыли в Ушачском районе

6 декабря, Ушачский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На комплексе по выращиванию и откорму КРС в филиале ОАО "Маяк Ушачский" "Полоцкого КХП" планируют получать к 2025 году средний удой в 7 тыс. л на корову. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил на открытии одного из новых цехов начальник управления по животноводству Полоцкого агропромышленного объединения Михаил Максименко.

На строительство цеха, где будут выращивать 840 телок, затрачено около Br1,3 млн. Акцент на комплексе будут делать на производстве молока. "Молоко - наиболее рентабельный продукт. Для этого необходимо модернизировать такие помещения, как в филиале ОАО "Маяк Ушачский". Свежий воздух, глубокая подстилка, соблюдение всего регламента выращивания телок (по рациону, контроль взвешивания, роста) и плодотворное осеменение - эти слагаемые важны в достижении ежесуточных привесов и рентабельного производства, получении высокопродуктивного стада. В этом цеху собраны телки из трех хозяйств Ушачского района, чтобы сохранить поголовье и проще контролировать состояние животных. Пополнение потом будем распределять в стада тех хозяйств, где выше культура ведения животноводства. Расчетная окупаемость такого объекта составляет 4 года. К 2025 году планируем получать здесь в среднем по 7 тыс. л молока на корову", - рассказал Михаил Максименко.

В новом цеху по выращиванию ремонтных телок в "Маяке Ушачском" для механизации процесса и ощутимой экономии используют соломоизмельчители для глубокой подстилки. Благодаря этому в 5-6 раз экономится солома: вручную для покрытия пола необходимо растрясти больше 10 тюков, а при измельчении уходит всего два. За состоянием телок следят "умные ошейники" - разработка отечественного предприятия "Полиэфир Агро". Он одевается каждой из буренок, закрепленный на нем датчик считывает состояние животного в разных фазах и дает сигнал, когда наступает благоприятный период для искусственного оплодотворения. На этом комплексе по выращиванию КРС используются и собственные разработки Полоцкого КХП - ортопедический станок и пастеризатор молока.

Михаил Максименко добавил, что Полоцкий агрохолдинг ведет реконструкцию в Миорском районе на бывшем свинокомплексе, где оборудуют цех для 1,2 тыс. телок, который будет функционировать по той же системе, что и в "Маяке Ушачском", а также в Россонском районе - на 1,8 тыс. голов. В 2022 году агрохолдинг планирует закрыть телочное поголовье, построив еще два комплекса в Россонском районе. Таким образом решится главный вопрос поставки сырья на головное перерабатывающее предприятие - "Полоцкий КХП".

Одна из задач, стоящих перед предприятиями молочно-мясной отрасли Витебской области, - переориентация производства и смещение акцентов на выработку молочной продукции. Председатель облисполкома Николай Шерстнев на открытии цеха подчеркнул: задача на пятилетку перед регионом - провести глобальную реформу в модернизации животноводческих помещений и выйти на среднеобластной удой в 6 тыс. л на корову. "Мы должны создать высокотехнологичные условия и труда, и содержания животных, чтобы привлекать на сельхозпредприятия молодежь. Следует также помнить, что продукция агропромышленных холдингов идет на экспорт. Если сегодня не побеспокоиться о переформатировании производства, то можно в будущем столкнуться как с остановкой поставок за рубеж, так и с угрозой продовольственной безопасности", - подчеркнул глава области.-0-