Реконструированный водозабор откроют 3 июля в Пинском районе

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В деревне Галево Пинского района 3 июля откроют реконструированный водозабор, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

"Вопрос улучшения качества питьевой воды актуален для Пинского района. Особенность в том, что вода на Полесье - с повышенным содержанием железа. Превышение предельно допустимого его уровня в регионе имеют до 90% артезианских скважин. Избыточное железо придает воде буроватую окраску, неприятный вкус и запах, осложняет работу водозаборов и скважин", - пояснили в райисполкоме.

В частности, требовалась модернизация водозаборных сооружений в пригородной деревне Галево. Там и в соседнем Заполье живут более 5 тыс. человек, мощностей станции не хватало, не было возможности подключать новых абонентов к водопроводу. К реконструкции водозабора специалисты приступили в прошлом сентябре. Проект "Повышение эффективности и качества коммунальных услуг" реализован за счет займа Международного банка реконструкции и развития.

В Галево построили новую артезианскую скважину, реконструировали существующую, установили станцию обезжелезивания мощностью более 1,1 тыс. куб.м воды в сутки с шестью параллельными фильтрами. Было заменено насосное оборудование на станции второго подъема воды. "Реконструкция позволила увеличить производительность обновленной системы водозабора и обеспечить жителей деревень Галево и Заполье качественной питьевой водой", - подчеркнули в Пинском райисполкоме.

Кроме того, в Пинском районе на этот год намечено строительство четырех станций обезжелезивания. Две из них уже возводят в деревне Стытычево. Еще две построят в деревне Ковнятин. Этот проект направлен на экспертизу.-0-