Реконструкцией боя за взятие Рейхстага и салютом Победы отметят 9 Мая в Гомеле

Во время празднования Дня Победы. Фото из архива

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцией боя за взятие Рейхстага отметят День Победы в Гомеле. Афиша праздничных мероприятий включает десятки позиций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Программу 9 мая в Гомеле начнет торжественное шествие "Беларусь помнит". Колонна, которая объединит ветеранов, трудящихся, спортсменов и творческую молодежь, стартует от площади Восстания в 10.00. По ее прибытии к "Вечному огню" на площади Труда состоится митинг с возложением венков и цветов к братской могиле. Торжественное открытие праздника - в 11.00 на площадке по улице Ланге.

В этот день практически весь центр Гомеля станет масштабной праздничной площадкой. Тематические выставки и интерактивные зоны разместятся вдоль Киевского спуска, у скульптурной композиции "Лодочник", на набережной реки Сож и летней эстраде дворцово-паркового ансамбля. По традиции у кинотеатра имени Калинина угостят солдатской кашей, пригласят на показ тематического фильма.

В полдень у ГГТУ имени П.О.Сухого откроется обновленный сквер. В центре композиции - самолет Су-24М, имитирующий подъем со взлетной полосы. В микрорайоне Любенском предложат современникам разгадать "Стратегию Победы" во время спортивно-патриотической игры, сделать фото у макетов военной техники и реконструкции военных действий.

У Ледового дворца гомельчане смогут стать участниками караоке-батла, спортивно-развлекательных мероприятий и конкурсов. Творческие коллективы района представят программу "Победный май", с праздником поздравят и артисты Гомельской областной филармонии.

В Железнодорожном районе гуляния пройдут на площади Победы, а также на проспекте Космонавтов,70, где разместится сразу несколько тематических экспозиций, выставка районного отдела Департамента охраны МВД, интерактивные зоны для детей и взрослых. На площади микрорайона Костюковка в 14.00 начнется историко-художественная реконструкция боя "Взятие Рейхстага", Вечером готовится файер-шоу, а также ночной показ фильма "Они сражались за Родину…" под открытым небом.

В зоне отдыха "Пруды" Новобелицкого района в 16.00 развернется музыкально-театрализованная реконструкция "Поезд Победы". "Страницы героической войны" предложат полистать учреждения образования на одноименной выставке. В это же время самые маленькие гомельчане смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте. Почувствовать атмосферу военных лет помогут театрализованные площадки "Партизанская поляна", "Военный госпиталь" и др.

Во всех районах пройдут концерты, тематические выставки, будут организованы интерактивные зоны для детей и взрослых, выездная торговля. Красивой точкой праздничного марафона станет салют Победы, который раскрасит многоцветием ночное небо в разных точках областного центра в 23.00.

Музыкальные постановки, автопарады, флешмобы - оригинальную программу готовят во всех районах.-0-