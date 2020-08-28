Реконструкция автодороги М3 Минск-Витебск ведется в Минской области

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области идет реконструкция автодороги М3 Минск - Витебск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Реализуется четвертая очередь реконструкции автодороги М3 Минск - Витебск (с 56 км - по 64 км), включающая обход городского поселка Плещеницы. Строительство проводится на участке длиной 8 км, расположенном в Логойском районе Минской области. Работы ведутся в соответствии с поручением главы государства от 12 июля 2017 года и осуществляются генподрядной организацией ОАО "СМТ №8", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Минтрансе, М3 станет четырехполосной автодорогой и будет соответствовать нормативам первой технической категории. Что касается материалов, то для создания нового дорожного полотна используется тяжелый бетон толщиной 24 см. Также будет реконструировано два моста через реки Двиноса и Деражня.

Ремонтные работы на участке благоприятно повлияют на развитие общественной жизни населения. Вдоль дороги М3 будут расположены площадки для отдыха и торговли, оборудованные специальным навесом. По проекту будет модернизировано порядка 80 км.

Начало ремонтных работ на объекте начались в октябре 2019 года, завершить их планируется в декабре текущего года.

Автомобильная дорога М3 является одной из ключевых транспортных артерий страны, связывающей столицу с областным центром в Витебске, именно по ней движутся грузовые потоки в Латвию и Санкт-Петербург.-0-