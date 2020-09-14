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14 сентября 2020, 17:41

Реконструкция автодороги Могилев-Чериков-Костюковичи завершится в ноябре

Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция автодороги Р122 Могилев - Чериков - Костюковичи завершится в ноябре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Начало ремонтных работ на автомобильной дороге Р122 положено в июле 2018 года. Завершить их планируется уже в ноябре 2020 года. Инвестиционный проект реализуется в Могилевской области (c 7,8 км по 13,3 км). Заказчиком работ выступает РУП "Могилевавтодор", - рассказали в Минтрансе.

Р122 станет четырехполосной автомобильной дорогой. Дорожное полотно запроектировано исходя из условий транспортно-эксплуатационных требований, состава и перспективной интенсивности движения, а также с учетом максимального использования существующего покрытия и наличия местных строительных материалов. Верхнее покрытие будет выполнено из тяжелого бетона толщиной 24 см.

В составе транспортных развязок предусмотрено строительство двух путепроводов: через железную дорогу (9,07 км) и на пересечении с автомобильной дорогой М8. С целью обеспечения безопасного пропуска пешеходов строится два подземных пешеходных перехода.

Реконструируемый участок дороги Р122 обеспечивает выезд из Могилева в направлении городов Чаусы, Чериков, Краснополье, Костюковичи, Кричев, Хотимск, Мстиславль и далее к границе с Россией. По дороге выполняются интенсивные междугородные грузовые и пассажирские перевозки.-0-

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