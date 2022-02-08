Реконструкция и строительство: здравоохранение Витебской области пополнится новыми объектами

8 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В 2022 году завершится реконструкция Витебской городской центральной клинической больницы и строительство спального корпуса детского реабилитационно-оздоровительного центра "Жемчужина" в Лепельском районе. Об этом на итоговой коллегии сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для улучшения качества оказания медицинских услуг, создания инновационного развития отрасли, внедрения передовых достижений в клиническую практику осуществляется модернизация ресурсной базы учреждений здравоохранения области. В этом году продолжится капремонт в Лиозненской и Докшицкой центральных районных больницах. На финальную стадию вышли ремонтные работы в Сенненской ЦРБ", - подчеркнул глава облздрава.

В этом году также начнется реконструкция лечебного корпуса №2 областной клинической инфекционной больницы и возведение новой поликлиники в микрорайоне Аэропорт в Полоцке. Начатое в прошлом году строительство поликлиники в новом микрорайоне Орши также продолжится, ее планируют ввести в строй в 2023 году.

Глава облздрава отметил и достижения в укреплении материально-технической базы в прошлом году. "На проведение ремонтно-строительных работ было освоено более Br47 млн. В прошлом году в эксплуатацию после реконструкции ввели корпус №2 областного клинического онкологического диспансера и после ремонта - центральную районную поликлинику в Шумилино. Кроме того завершились реконструкция корпуса областного клинического центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств и здания диспансера клинического центра психиатрии и наркологии, модернизация Межевской участковой больницы Оршанского района", - рассказал Михаил Вишневецкий.

Глава облздрава добавил, что в условиях COVID-19 учреждениям здравоохранения региона оказывалась помощь в укреплении материально-технической базы. За прошлый год модернизировали и заменили 12 станций подачи и распределения кислорода, установили четыре системы подачи кислорода быстрого развертывания, а также появились 782 дополнительные точки респираторной поддержки. На Br17 млн приобрели более 1,7 тыс. единиц медицинского оборудования, включая лапароскопические стойки, стационарные портативные аппараты ультразвуковой диагностики, аппараты ИВЛ, рентгенологические аппараты, кислородные концентраты.-0-