Реконструкция кинотеатра "Победа" в Минске займет полтора-два года

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция столичного кинотеатра "Победа" займет полтора-два года, сообщил журналистам начальник технического отдела предприятия "Мінская спадчына" Сергей Абрамов, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время разрабатывается проектная документация на реконструкцию кинотеатра "Победа". "Мы выступаем заказчиком реконструкции здания. Объект передан нам в прошлом году, - пояснил начальник отдела. - На тот момент уже был разработан архитектурный проект, прошедший экспертизу. Но было принято решение Мингорисполкома о внесении изменений в проектную документацию. В соответствии с этим документом мы заключили договор с институтом "Белгоспроект". Архитектурный проект будет готов в конце августа, строительный - в ноябре этого года. Я думаю, реконструкция кинотеатра может занять полтора-два года, потому что там серьезный объем реставрации".

Сергей Абрамов также рассказал, что в историческом центре Минска ведется реконструкция на восьми объектах. К ним, в частности, относятся здание Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ на пл.Свободы, 7, находящиеся на балансе православной церкви дома на ул.Освобождения, 6 и 6а, здания по ул. Интернациональной, 4 и 6. Активно ведется реконструкция главного корпуса бывшего хлебозавода №1 на улице Раковской, 25. Проведены аукционы, определены инвесторы. На Раковской, 17 разместится многофункциональный объект с музеем, административными помещениями и общепитом.

Представитель "Мінскай спадчыны" напомнил, что в 2004 году указом №330 были определены границы исторического центра Минска и начата работа по разработке его проектно-детальной реконструкции. Исторический центр включает Верхний город, кварталы улиц Комсомольская и Революционная, Раковское предместье, Троицкое предместье и прилегающую к нему территорию, Минское замчище.

"15 лет назад было создано и предприятие "Мінская спадчына", - отметил Сергей Абрамов. - В границах детального плана расположено 236 зданий, из которых 161 является историко-культурными ценностями. К настоящему моменту реконструкции и реставрации подверглись 133 объекта. В их числе комплекс зданий по улице Кирилла и Мефодия, 6 и 8, где находится отель монастырский, концертный зал "Верхний город", Большой гостиный Двор на площади Свободы, реконструкция и реставрация зданий по улицам Комсомольская и Революционная и их застройка с благоустройством. Также был реконструирован объект по улице Романовская Слобода, 3 и Красный костел".

По данным представителя "Мінскай спадчыны", на реставрацию исторического центра белорусской столицы начиная с 2004 года было потрачено Br487,7 млн внебюджетных средств.-0-