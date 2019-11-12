Реконструкция Комаровского рынка в Минске завершится в 2024 году

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция Комаровского рынка в Минске, которая началась в 2019 году, будет проводиться в несколько этапов и завершится в 2024 году. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Николай Хмельницкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реализация проекта по реконструкции рынка началась в текущем году с установки новой трансформаторной подстанции, поскольку не хватало мощности. Все виды работ будут проводиться в четыре этапа. Реконструкция завершится в 2024 году", - сказал Николай Хмельницкий.

Второй этап реконструкции предусматривает строительство отдельного бокса для сбора и сортировки мусора, третий - снос здания бывшего гаража и возведение на его месте нового здания склада-холодильника на 2,5 тыс. кв.м. Финальным и самым продолжительным этапом станет замена витражей на крытом рынке, которые эксплуатируются уже более 40 лет. Новое остекление поможет защитить торговые ряды от палящих солнечных лучей летом. Планируется, что витражи будут открываться автоматически. Это позволит повысить уровень комфорта как для продавцов рынка, так и покупателей.

"Один из вопросов, который сейчас поднимается, - это система вентиляции крытого рынка, которая позволит в зимнее время обеспечить подогрев помещения, а в летнее - прохладу. После того как была оборудована новая подстанция, обеспечивающая необходимую мощность, у нас появилась возможность заняться этой проблемой", - отметил гендиректор.

Оборудование новой трансформаторной подстанции обошлось в Br740 тыс. На весь проект по реконструкции будет затрачено более Br8 млн, из них 15-20% - собственные средства предприятия, остальная часть - кредитные.-0-