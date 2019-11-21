Реконструкция корпуса, новые колокола и памятник - как Жировичский монастырь готовится к 500-летию

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К празднованиям 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря в его комплексе обновится одно из старейших зданий, будут отлиты новые колокола и установлен памятник. Об этом сообщил сегодня журналистам помощник архиепископа Новогрудского и Слонимского Александр Снежко на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Снежко особо отметил помощь государства, которая оказывается монастырю на протяжении многих лет. "Часть зданий была отреставрирована, часть - реконструирована. Сейчас идет капитальная реконструкция одного из старейших зданий комплекса - первого братского корпуса. А при поддержке посольства Российской Федерации отливается новый набор колоколов", - сказал священник.

Кроме того, при входе в монастырь планируется установить памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому, отлитый в бронзе на гранитном постаменте. "Это один из подвижников веры, человек, который во многом определил возрождение церковной, православной жизни в послевоенный период в восточной части Беларуси. Во время Второй мировой войны он еще с одним священником совершил миссионерское путешествие по востоку страны, где не было ни одного действующего православного храма. Трудами этих подвижников были открыты 74 храма. Впоследствии Серафим Жировичский был арестован и принял мученическую смерть", - рассказал Александр Снежко.

Ключевые торжества состоятся 20 мая, а 19 мая начнутся праздничные богослужения. Благодаря тому, что недавно на территории обители был введен новый объект - часть с гостевыми помещениями и трапезной, принимать паломников монастырь может круглый год. Однако в дни празднований этого может оказаться недостаточно, поэтому рассматривается возможность организации палаточного городка у одного из святых источников возле обители.

Комплекс Свято-Успенского Жировичского монастыря является одним из самых масштабных архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков на территории страны. За свою историю он ни разу не закрывался, сохраняя преемственность традиций в течение пяти веков. Велика роль монастыря не только в духовном, но и социальном служении. Напимер, при нем действует реабилитационный центр для людей, страдающих от различных зависимостей. При поддержке духовных лиц и специалистов-медиков они проходят курс реабилитации - и многие возвращаются к нормальной жизни.-0-

Патриарх Кирилл приедет на торжества к 550-летию обретения Жировичской иконы 2020 год в Белорусском Экзархате будет юбилейным. Основные торжества пройдут 20 мая на территории монастыря, куда запланирован приезд предстоятеля Русской православной церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.