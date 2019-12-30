Реконструкция пункта пропуска "Урбаны" будет завершена в 2020 году

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция автодорожного пункта пропуска "Урбаны", расположенного на белорусско-латвийском участке границы, будет завершена в 2020 году. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

"Новая инфраструктура пункта пропуска позволит увеличить проектную пропускную способность с 270 автомобилей в сутки до 1 тыс. Предусматривается расширение участка дороги с сопредельной стороной до трех полос в каждом направлении, что позволит устранить эффект "бутылочного горлышка", увеличение каналов оформления до восьми на въезд и шести на выезд, строительство нового административного здания, бокса углубленного досмотра, инспекционно-досмотрового комплекса. Строительная готовность объекта составляет более 80%. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - четвертый квартал 2020 года", - рассказали в ГТК.

Уже в январе 2020 года будут введены в эксплуатацию здания и сооружения, позволяющие перевести на новые рабочие места должностных лиц, осуществляющих свои контрольные функции в пункте пропуска. Новая инфраструктура создаст более комфортные условия и для граждан, пересекающих границу.

Продолжается реконструкция автодорожного пункта пропуска "Верхний Теребежов", расположенного на белорусско-украинском участке границы. Проектом предусматривается реконструкция действующего пункта пропуска с целью увеличения его пропускной способности за счет совершенствования технологии таможенного досмотра и технического оснащения, а также улучшения условий работы контрольных служб. Предусмотрено увеличение каналов оформления - по шесть на въезд и выезд. Проектная пропускная способность увеличится в 3,5 раза: до 900 транспортных средств в сутки.

В пункте пропуска уже возведено новое служебно-производственное здание таможенных и пограничных служб с залом досмотра пассажиров и оформления грузового автотранспорта, здание служб санитарного, ветеринарного и фитоконтроля с боксом углубленного досмотра. Строительная готовность объекта составляет более 40%. Реконструкцию планируется завершить в первом полугодии 2021 года.

В Государственном таможенном комитете отметили актуальность вопросов реконструкции и технического переоснащения пунктов пропуска в связи с проведением совместно с Латвией в 2021 году чемпионата мира по хоккею.-0-