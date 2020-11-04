Реконструкция с установкой электрокотлов ведется на Минской ТЭЦ-2

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минской ТЭЦ-2 филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" идет активная фаза реконструкции с установкой электрокотлов, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

Реконструкция включает три очереди. Сейчас ведутся работы по первой. "Уже демонтированы паровые турбины №1 и №2. Установлены два водогрейных электрокотла мощностью 20 МВт каждый. Ведутся электромонтажные работы в распределительных устройствах собственных нужд 10 и 0,4 кВ, а также шеф-монтажные работы по электрокотлам и вспомогательному оборудованию", - уточнили на предприятии.

Кроме того, в первой очереди реконструкции будут демонтированы два паровых котла (№5 и №6). Вместо котла №5 будет установлен новый.

Во время второй очереди планируется демонтировать паровую турбину №3, паровой котел №7 и установить новый паровой котел №6. Третья очередь будет включать в себя демонтаж парового котла №8 и монтаж нового вспомогательного оборудования электростанции.

Минская ТЭЦ-2 (ГЭС-2) была введена в эксплуатацию в 1934 году. В 2008-2013 годах выполнена реконструкция с установкой двух блоков парогазовых установок. Электрическая мощность ТЭЦ - 80 МВт, тепловая - 541 Гкал/ч. На обозримый период, согласно схеме теплоснабжения Минска, этот объект останется источником тепло- и электроснабжения центральной части столицы.-0-